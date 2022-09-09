Прохлада и дожди сменят теплую погоду в Новосибирской области

В ближайшие выходные в Новосибирскую область вернется теплая погода. Температура воздуха поднимется до +24 градусов, однако уже в понедельник в регионе ожидается похолодание.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 10 сентября в Новосибирской области температура воздуха составит +1…+6 градусов, по юго-западу до +11, местами заморозки до -2. Днем воздух прогреется до 18…23 градусов тепла, по северо-западу температура воздуха составит +12…+17 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западу Новосибирской области прогнозируются местами небольшие дожди.

Ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 м/с.

В ночь с 10 на 11 сентября столбик термометра упадет до отметки +2…+7, по югу до +12 градусов, при прояснениях ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем в регионе вновь установится теплая погода. Дневная температура воздуха 11 сентября составит +19…+24, по северо-западу +12…+17 градусов, преимущественно без осадков, днем по юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер сменит направление на юго-восточное, ночью 2-7 м/с., местами порывы до 12 метров в секунду, днем — 5-10, местами порывы до 16 м/c.

Ночью 12 сентября температура воздуха составит +8…+13 градусов, по северо-западу похолодание до +2…+7 градусов, днем ожидается незначительное потепление до +10…+15 градусов. В Новосибирской области прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди и грозы. Ветер северный, ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с, днем его скорость составит 7-12 м/с., местам порывы до 20 метров в секунду.

13 сентября ночью в регионе ожидается похолодание до +2…+7 градусов, дневная температура воздуха составит 8…13 градусов тепла. По данным синоптиков, в Новосибирской области местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер вновь сменит направление на северо-восточное, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.