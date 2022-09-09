В российский рейтинг МВА попала бизнес-школа из Новосибирска

Портал «МВА в Москве и России» (MBA.SU) опубликовал рейтинг российских бизнес-школ, составленный по отзывам выпускников большинства учреждений-участников рынка в 2022 году. В него попала Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).

В рейтинге, который портал традиционно готовит по итогам опроса выпускников российских бизнес-школ, обучавшимся по программам программ MBA/Executive MBA, участвовали 44 учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. По данным MBA.SU, они составляют не менее 96% участников рынка.

Высшая школа бизнеса НГУЭУ, ставшая единственным участником рейтинга из Новосибирска, заняла шестое место. Эту позицию с учреждением разделили Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова (Санкт-Петербург), Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС (Москва), а также школа бизнеса «Синергия» (Москва).

В качестве критериев для определения позиций бизнес-школ авторы исследования обозначили такие показатели, как рост дохода, карьерный рост, деловые связи, а также личное и профессиональное развитие выпускников. Кроме того, бывших студентов просили оценить эффективность обучения исходя из соотношения потраченных времени и денег к полученному результату.

В опросе при этом участвовали выпускники, обучавшиеся в разных форматах, в том числе дистанционно и очно-заочно. Всего респондентов было 1 400.

Напомним, в начале сентября были названы сибирские вузы-лидеры мирового рейтинга университетов в 2021 году.