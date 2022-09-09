В Новосибирске завершат строительство высотного долгостроя ЖК «Деловой квартал»

В Новосибирске запланировано завершение 28-этажного долгостроя ЖК «Деловой квартал» в Заельцовском районе города. Специалисты объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.

В Новосибирске объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ для завершения строительства долгостроя по улице Дуси Ковальчук, 378/1 стр в Заельцовском районе города.

Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. Согласно документам, речь идет о многоквартирном доме №2 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.

В состав зданий и сооружений, на завершение строительства которых разрабатывается документация, входят многоквартирный дом с прилегающей к нему территорией, включая наружные инженерные сети, дорожную инфраструктуру, благоустройство и другое. Сообщается, что в здании 28 этажей, 2 подземных, площадь застройки составляет 837,5 кв.м., в доме планируется разместить 299 квартир общей площадью более 12,2 тыс. кв.м. Общая площадь здания достигает 19,3 тыс. кв.м.

«Основные цели выполнения работы — формирование комплекта документации, в объемах необходимых и достаточных, для обеспечения строительства ОКС (объекта капитального строительства — «Континент Сибирь») (включая обустройство (отделку) внутренних помещений и благоустройство территории), архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения которого отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды», — указано в документах.

Отмечается, что в проектной документации сформируют около 12 разделов, они будут содержать данные по архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения отопления и прочего. Запланированы разделы и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды, сметы на строительство объектов капитального строительства. Проектирование планируется выполнить в три этапа.

Начальная цена контракта составляет более 66 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29 сентября. Отметим, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:033045:6 находятся здания жилого комплекса «Деловой квартал». Многоквартирные дома №378/1 и 387/2 (стр.) по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска начали строить в 2014 году, однако уже в 2018 году возведение объектов было приостановлено. Строительством домов занималось ООО «Партнер-Инвест», входящее в ГК «ПТК-30». В 2019 году компания была признана банкротом.