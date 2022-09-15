Сеть продуктовых магазинов SPAR предпримет вторую попытку выхода в Кузбасс

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Кузбассе откроются продуктовые магазины под нидерландским брендом SPAR. Супермаркеты под этой вывеской будет развивать торговая сеть «Бегемаг». Ранее магазины SPAR представляла в Кузбассе компания «Регионмарт», однако более 5 лет назад их закрыла.

О том, что в Кузбассе планируется запуск магазинов под брендом SPAR, сообщило двое источников «Континента Сибирь». По данным одного из них, их будет развивать местная компания «Бегемаг».

Напомним, что эта сеть универсамов была создана в 2000 году и на сегодня насчитывает 67 магазинов, более 80% из которых работают в Кемерове. По данным сайта компании, ежедневно магазины «Бегемага» посещает более 65 000 покупателей. Торговая сеть «Бегемаг» — это магазины формата «у дома». В универсамах представлен широкий ассортимент продукции собственного производства — фирменной выпечки и готовой кулинарной продукции.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Универсамы Бегемаг» являются основатель компании Алексей Жилинков (80%) и Сергей Вилков (20%), занимающий пост директора торговой сети. По данным Rusprofile, выручка этого юрлица за 2021 год составила 6,7 млрд рублей, прибыль — 105 млн рублей. Получить комментарии в ГК «Бегемаг» и российском представительстве SPAR на момент написания материала не удалось.

Стоит отметить, что это уже не первый выход SPAR в Кузбасс. С конца 2014 года по 2016 год магазины под брендом SPAR в Кемеровской области развивала сеть «Регионмарт» . Однако впоследствии супермаркеты были закрыты из-за финансовых сложностей самого ритейлера, признанного банкротом в 2017 году. Помимо Кузбасса SPAR также вынужденно ушел из Иркутской области и Красноярского края. На сегодня SPAR представлен в Омской, Томской и Новосибирской областях. В первом регионе его представляет торговый дом Шкуренко (также развивает магазины «Низкоцен», «Победа»), а в оставшихся двух – томская ГК «ЛАМА» (также развивает магазины «Хороший выбор», «Первоцен»). В Новосибирск она вышла в 2021 году. В 2022 году стало известно о закрытии двух магазинов SPAR в Дзержинском районе города. В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 16 магазинов SPAR, в Томске – 10, в Омске — 7.

«На мой взгляд, SPAR – это классный формат. Это икона свежести и образец продажи готовой еды. У них прекрасная работа с хлебом, с рыбой, с мясом. Со всем, что нужно для сервисного формата. Мы многому учимся у SPAR», – поясняла «Континенту Сибирь» генеральный директор сети «Красный Яр» Анжела Рябова.

Участники рынка считают, что сложности предыдущих партнеров не должны отпугивать новых. «Нужно понимать, что SPAR — это не франшиза, а кооператив. Вы просто используете бренд, технологии, ассортимент. Это определенная философия. Из SPAR уходят не потому, что бренд плохой, а потому что им неправильно управляют. В основном проблемы бывают с наличием задолженности. Если вы перестаете рассчитываться с поставщиками, то срок жизни вашего бизнеса — до 3 лет. Нет денег — нет бизнеса. И это те грабли, на которые наступали отдельные компании», – отмечал «Континенту Сибирь» соучредитель «SPAR Омск» Виктор Шкуренко.