Конкурсная комиссия определила двоих претендентов, достойных выйти на решающую сессию, где депутаты «выберут» мэра Красноярска. Оба финалиста — единороссы.

Исполняющий обязанности главы Красноярска Владислав Логинов и руководитель администрации Центрального района города Вадим Войцеховский получили пропуск к решающему этапу конкурса за пост мэра, сообщил корреспонденту редакции один из участников состязания.

«Континент Сибирь» писал о предсказуемости развития сюжета, который вероятно завершится назначением протеже краевой власти Владислава Логинова. В комментарии «Континенту Сибирь» политолог Сергей Комарицын высказывал предположение, что Вадим Войцеховский может рассчитывать на кресло первого вице-мэра. Есть вероятность, что он получит повышение за выступление у коллеги по партии Логинова на подстраховке, или на подпевке (посмотреть и послушать, как поёт Вадим Войцеховский можно здесь).

8 сентября и 9 сентября кандидаты на должность главы городской администрации презентовали свои про граммы развития Красноярска. Финальный тур конкурса состоится на сессии, где городские депутаты выберут главу Красноярска. По плану очередное заседание Горсовета намечено на 13 сентября.