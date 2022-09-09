Губернатор Андрей Травников: Лучшие проекты форума «PROрегион» получат гранты правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в молодежном форуме «PROрегион». В рамках мероприятия лучшие проекты молодых людей получат грантовую поддержку правительства Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, мероприятия форума молодёжи «PROрегион» проходят в Образовательном парке имени Олега Кошевого на площадке центра «Альтаир». Участниками события стали 250 молодых людей, которые представляют 29 муниципальных образований Новосибирской области и регионы России, в том числе Москву, Алтайский край, а также Нижегородскую, Томскую и Иркутскую области.

Приветствуя молодых людей, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что форум «PROрегион» не просто живет, а активно развивается.

«Залог успеха – в развитии. С каждым годом «PROрегион» становится в чем-то новым, более интересным и насыщенным. Особенность этого года – не только в новой площадке, но и в том, что ряд проектов, которые пройдут соответствующий отбор, получат грантовую поддержку правительства Новосибирской области. Но для того, чтобы форуму развиваться, требуется ваше участие – обратная связь от вас, ваши идеи и предложения. Тема этого года – «Урбанистика и сообщество» – очень актуальная, потому что по развитию общественных пространств в Новосибирской области взяты очень высокие темпы», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что за последние 5 лет общественных пространств благоустроено больше, чем за предыдущие 25 лет. «Многие районные центры и села 5 лет назад даже мечтать не могли, что у них появятся такие молодёжные площадки, площадки для активного отдыха, как сегодня. Но очень важно сделать такие места не просто красивыми и удобными, но и функциональными, чтобы они действительно были местом деятельности новых сообществ. И в этом процессе требуется, в первую очередь, обратная связь от молодёжи. Не бойтесь выступать со своими идеями, делать критические замечания, но сразу просьба – чтобы это была не просто критика, а сразу содержащиеся в ней предложения о том, как исправить те или иные недостатки, переформатировать организованные пространства для достижения максимальной функциональности и привлекательности», – отметил губернатор.

Форум включен как одно из ключевых молодежных мероприятий в программу празднования 85-летия Новосибирской области, его темой в текущем году стало развитие территорий и сообществ. Цель форума — помочь участникам события стать авторами позитивных преобразований на территориях.

Перед мероприятием организаторы форума провели опрос молодежи о том, какие проблемы для них актуальны, какие возможности видят молодые люди для развития новых областей и направлений деятельности, для которых есть предпосылки. Отмечается, что работа над созданием сообществ строится с использованием данных опроса.

«Участники будут объединяться в сообщества и прорабатывать свои возможности влияния для активного воздействия на поле проблем и возможностей», — уточнили в пресс-службе облправительства.

Стоит добавить, что форум молодежи Новосибирской области «PROрегион» проводится с 2015 года, мероприятие ежегодно объединяет несколько сотен молодых людей из Новосибирской области и соседних регионов. В 2021 году мероприятие было признано лучшим региональным форумом страны как победитель всероссийской премии Росмолодежи «Время молодых». Впервые в рамках форума в 2022 году запланировано проведение конкурса грантов. На него заявлено 18 проектов.