Участник спецоперации из Новосибирской области удостоился государственной награды

Ефрейтору из Бердска Новосибирской области Александру Макарову, принявшему участие в военной спецоперации на Донбассе, вручили медаль Суворова – государственную награду, которую получают военнослужащие за проявление мужества и отваги. Торжественная церемония прошла 9 сентября.

Как рассказали в администрации Бердска, Александр Макаров участвовал в военной спецоперации в составе танковых войск. В бою 2 апреля экипаж бердчанина, состоящий из четырёх танков Т-80 БВМ ВС РФ, сразился с экипажем противника из восьми танков, и подбил три вражеские машины.

Для Александра Макарова это был первый встречный танковый бой.

Согласно положению о государственной награде, медалью Суворова награждаются военнослужащие «за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и манёврах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке».

Напомним, в конце августа на фасаде здания в Новосибирске появился памятный мурал в честь погибшего в спецоперации военнослужащего из Бердска, удостоившегося двух орденов Мужества.