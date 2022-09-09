Китайская автомобильная марка Geely расширяет присутствие в Сибири

Как стало известно «Континенту Сибирь», красноярская группа компаний «СИАЛАВТО» подписала дилерский договор с российским представительством Geely и готовится к открытию салона этой марки в Абакане.

Информацию о подписании договора «Континенту Сибирь» подтвердили в самой группе компаний «СИАЛАВТО». Техническое открытие дилерского центра Geely в Абакане запланировано на конец сентября. Новый салон будет располагаться на площадке, которую ранее занимал дилерский центр Renault. При этом, «СИАЛАВТО» продолжает оставаться официальным дилером этой французской марки в Абакане и осуществлять весь спектр сервисного обслуживания автомобилей марки, в том числе гарантийного.



Напомним, что возглавляемая Сергеем Нощиком ГК «СИАЛАВТО» входит в ТОП-10 самых крупных авторитейлеров Сибири. Группа компаний является официальным дилером Renault, KIA, Changan в Красноярске, а также KIA, Renault в Абакане. В Хакасию «СИАЛАВТО» официально вышла в 2021 году, когда в автокомлексе на улице Шоссейной был запущен дилерский центр Renault. В 2022 году по соседству открыл свои двери также дилерский центр KIA.

Стоит отметить, что в 2022 году Renault объявил об уходе с российского рынка, однако многие дилерские центры французской марки в Сибири продолжили свою работу по продаже и обслуживанию автомобилей, в том числе и «СИАЛАВТО».

По данным «Автостат Инфо», в 1 полугодии 2022 года в Красноярском крае было зарегистрировано 137 новых автомобилей Geely, в Новосибирской области – 68. Рекордсменом по доле рынка Geely в СФО является Иркутская область, где за этот же период усилиями двоих дилеров было зарегистрировано 158 новых автомобилей этой китайской марки.

В августе 2022 года стало известно о планах Geely по запуску второго официального дилера в Омске – им стала ГК «КЛЮЧАВТО». Также, по словам участников рынка, второй партнер Geely может появиться в Новосибирске – по результатам тендера им стала тюменская ГК «Восток Моторс».

Geely – один из крупнейших автопроизводителей Китая. Его производственные мощности представлены 18 заводами. В активы холдинга также входят собственные научно-исследовательские (R&D) центры и международные дизайн–бюро, расположенные в Шанхае, Гетеборге, Барселоне, Калифорнии и Шанхае. В состав Geely также входит шведский производитель легковых автомобилей Volvo. На российском рынке история бренда Geely начинается с 2007 года. Модельный ряд марки представлен моделями Coolray (от 1,9 млн руб), Atlas (от 1,8 млн руб), Atlas Pro (от 2,3 млн руб), Tugella (от 3,5 млн руб). Автомобили Geely производятся на заводе в Белоруссии.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.