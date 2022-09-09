На многомиллионную реконструкцию крупнейшего в Новосибирской области бассейна не нашли подрядчика

В Новосибирской области подвели итоги определения подрядчика по реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской в Новосибирске за 702 млн рублей. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Электронный аукцион на проведение работ по реконструкции бассейна СКА на улице Воинской в Новосибирске объявили в конце августа, начальная цена контракта составила почти 702,9 млн рублей. Разместило извещение о поиске подрядчика министерство строительства региона.

В рамках контракта победитель аукциона должен, в частности, вынести коммуникации из зоны строительных работ, установить металлические и железобетонные конструкции, провести новые коммуникации, в том числе отопление и вентиляционные системы, канализацию, водоснабжение.

Как сообщается на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе. Протокол подведения итогов определения поставщика размещен на сайте 9 сентября.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — указано в документах.

Напомним, реконструкция здания бассейна СКА в Новосибирске стартовала в начале прошлого года, специалисты демонтировали старое здание объекта и на его фундаменте приступили к созданию нового спортивного комплекса. Работы проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», подрядчиком выступило ООО ПСК «Армаком».

В апреле текущего года строительство приостановили из-за необходимости внесения правок в проектную документацию, в том числе по части импортозамещения оборудования. Сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2022 году.

Отметим, проектная и рабочая документация на реконструкцию бассейна была разработана в 2013 году, однако положительное заключение госэкспертизы проект получил в 2020 году. В рамках проекта в новом комплексе запланированы, в частности, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. В нем также будет оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 метров.

Стоит добавить, что бассейн СКА считается одним из самых крупных в Новосибирской области. Он является одним из двух бассейнов в области с чашей длиной 50 м. Реконструкция бассейна СКА — часть программы подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. В связи с военной спецоперацией на Украине международная федерация хоккея приняла решение о переносе соревнований из России.