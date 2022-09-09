Новосибирский застройщик возведет высотки в центре Томска

Новосибирский девелопер построит в Томске самые высокие на данный момент здания. Новый жилой комплекс будет возведен на территории, ограниченной проспектом Ленина и улицей Бердской. Сдача первой очереди запланирована на 2025 год.

Новый жилой 26-этажный комплекс «Квартал 1604» (в честь года основания Томска), который строит группа компаний «Мета», будет самым высоким в областном центре. До этого в Томске были возведены лишь 25-этажные здания. Это вызвало неоднозначную реакцию у некоторых томичей. Так в одном из местных телеграм-каналов появилась такая запись: «Мэрия Томска вдруг решила, что она руководит Дубаем и одобрила новый ЖК на проспекте Ленина, 206в с шестью 26-этажками, который очень пошло назвали «Квартал 1604», в честь года основания города».

Как рассказали «Континенту Сибирь» в ГК «Мета», на территории, где будут построены 6 домов, располагались складские помещения. На данный момент, застройщик подготовил участок под строительство и начал забивать сваи.

У нового ЖК очень удачная локация – на севере города в конце улицы Ленина. До центра компактного Томска всего несколько минут, из окон верхний этажей откроется вид не только на старинный город, но и на реку Томь. В каждом 26-этажном доме нового квартала будет около 300 квартир различной планировки и площади — от небольших студий до больших трехкомнатных квартир. Компания благоустроит дворы по современным стандартам придомовых территорий.

Это не первый проект ГК «Мета» в Томске. Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о совместном проекте группы компаний «Мета» и собственника томских «Гороховских складов» по реконструкции старинного комплекса на набережной Томи.