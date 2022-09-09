Жителям Новосибирской области разрабатывают «персональных медицинских помощников»

В медицинских организациях Новосибирской области внедряются новые цифровые решения. Среди них — голосовое заполнение документов, «персональные медицинские помощники», электронный родовой сертификат и «цифровая» справка о рождении.

Как отметили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, до конца 2022 года планируется реализация пилотного проекта «Персональные медицинские помощники», который пройдёт в экспериментальном правовом режиме.

Проект направлен на увеличение охвата населения диспансерным наблюдением и повышение доступности медпомощи. С помощью платформы проводится дистанционное диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. К 2024 году не менее 10% пациентов будут включены в систему динамичного наблюдения за состоянием здоровья с использованием таких помощников.

«Цифровая трансформация здравоохранения является одной из приоритетных задач не только в Новосибирской области, но и во всей стране. Работа направлена в первую очередь на повышение качества и доступности медицинских услуг. Она проводится в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». В рейтинге Минздрава России по цифровизации здравоохранения регион стабильно демонстрирует положительную динамику достижения показателей федерального проекта по созданию цифрового контура», – цитируют в областном правительстве министра цифрового развития и связи Сергея Цукаря.

Среди других сервисов, которые планируется запустить на госуслугах, — подача заявления для онлайн-прикрепления к медицинской организации в личном кабинете «Моё здоровье», идентификация по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также запись на приём к врачу по направлению.

Одно из приоритетных направлений – полный переход подведомственных минздраву госучреждений на электронный документооборот, отказ от ведения бумажных документов. В рамках этого направления планируется внедрить в применение такие суперсервисы, как электронная медицинская справки о рождении и электронный родовой сертификат. Уже в этом году планируется ввести в промышленную эксплуатацию сервис для голосового заполнения медицинской документации — врач надиктовывает текст голосом, при этом, как предполагается, он сможет высвободить дополнительное время на пациента.

Сейчас в регионе работает модуль «Телемедицинские консультации», он обеспечивает дистанционное взаимодействие врачей с пациентами и друг с другом. Как подчеркнули в областном правительстве, такое решение повышает доступность медицинской помощи для жителей отдалённых и труднодоступных районов, а также даёт возможность медработникам оперативно консультироваться с более опытными коллегами из центральных больниц. За последние 2,5 года в Новосибирской области провели почти 33 тысяч таких консультаций, в том числе 30 тысяч консультации «врач»-«врач» и почти три тысячи консультаций «врач»-«пациент».

Также с помощью госуслуг жители региона могут записаться на профилактический медосмотр и диспансеризацию.

Напомним, на этой неделе глава минцифры Новосибирской области Сергей Цукарь и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров прошли процедуру ревакцинации.