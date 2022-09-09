Международный фестиваль «Книжная Сибирь», который пройдет в Новосибирске 16-18 сентября, побьёт собственный рекорд программной насыщенности и, в числе прочего, займётся осмыслением литературных процессов «небумажной» эпохи.

Программа VIII фестиваля «Книжная Сибирь» будет самой насыщенной за всю его историю. Об этом 8 сентября, в ходе пресс-конференции в новосибирском центре ТАСС сказал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. В списке – 113 мероприятий, 50 авторов, две арт-выставки и несколько интегрированных тематических форумов.

На масштабность фестиваля, который пройдёт в Новосибирске 16-18 сентября, не повлияло даже выбытие из его очной программы Института Конфуция – давно запланированное китайское участие переведено в онлайновую форму вновь объявленным в этой стране ковидным карантином.

Компенсирующую статистику очного зарубежного участия даст, например, один из «матрёшечных» форматов фестиваля – 5-й форум «Читающий регион», чьей сквозной темой будет исследование динамики чтения (социологической и культурологической). Ответ издательской индустрии на вызовы новой реальности вместе с россиянами будут обсуждать руководители крупнейших библиотек из Армении, Казахстана, Узбекистана и Сирии.

Как отметила директор Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) Ирина Лизунова, эта самая новая реальность, эпоха «пост-книжности», выглядит в равной мере любопытно и тревожно. С одной стороны, число книжных магазинов в России сократилось почти до уровня 1913 года (есть муниципии, где их вообще не осталось). С другой стороны, именно из сферы «пост-книжности», небумажной литературы ощущается большой приток новых имён, растёт слой книг, издающихся на средства авторов.

Любопытно, что в упомянутом 1913-м году self publishing тоже был веянием времени. Сейчас, разумеется, эта реалия композиционно усложнена наличием виртуальной, цифровой литературы, независимой от аспектов полиграфии и торговой дистрибуции.

Примечательно, что противостояние литераторов, состоявшихся в «телесности» традиционной, бумажной книги и авторов из сфера онлайн-паблишинга очень походит на ревнивую борьбу медиа-форматов в 1950-х – битву кино, радио и телевидения (в ту пору максимально амбициозного и беспощадного к «предкам»). Ирина Лизунова отметила, что при всей эмоциональной яркости этого процесса он в большей мере умозрительный и ритуальный, завораживающий самих его участников: «Я не видела ни одного «цифровика», который не мечтал бы увидеть себя на страницах бумажной книги».

По ироничному резюме Ирины Лизуновой, любимый возглас онлайн-авторов «Да не очень-то и хотелось на бумажку» – это именно лукавство и кокетство. Хотеть на страницы обычной, бумажной книги – это до сих пор нормально и естественно.

По словам Ирины Лизуновой, в конкурсе «Книга года», который пройдёт в рамках фестиваля, есть несколько книг, которые изначально существовали именно на платформах цифрового литературного творчества. Например, в традиционном, книжном воплощении на фестивале будет представлена новинка от Ирины Левит – авантюрный роман о современных чиновниках. В традиционной, книжной материальности на фестивале дебютирует и роман Андрея Шаповалова, директора Новосибирского краеведческого музея, который до того существовал только в цифровом воплощении на платформе «ЛитРес».

Как подчеркнула директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, конкурс «Книга Года. Сибирь-Евразия» в этом году будет иметь более многочисленный экспертный совет, в который войдут представители сибирской академической науки (например, академик СО РАН Вячеслав Молодин). По словам Светланы Тарасовой, это ответ фестиваля на отрадный тренд – на прирост тематических секторов литературы «non fiction», литературы научно-популярной и аналитической.

К слову, научная аналитичность будет и составляющей самого фестиваля. Так, по словам Светланы Тарасовой, на «Книжной Сибири» в этом году ждут Александра Шмелёва – доктора филологии, специализирующегося на исследовании языковой ментальности и языковой социокультурной идентичности. Этот спикер привезет тему «Русский анекдот 20-21 века и его внимание на общественную жизнь». А на внутреннем фестивале «Читающее детство» будет работать круглый стол под модерацией Натальи Пищанской, заместителя директора издательства «Детская литература». Как сообщила директор Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького Ольга Костина, на этом круглом столе будет обсуждаться большой круг тем. Например, развитие сегмента подростковой литературы – рыночного сектора, который ещё 3-5 лет назад практически отсутствовал и теперь буквально «рванул с места». На фестиваль, в частности, привезут одну из самых любопытных персонификаций этого явления – прозаика Ладу Кутузову, культивирующую жанр «тёмного фэнтэзи». В новой ипостаси (как автор реалистической литературы) прибудет на фестиваль Дмитрий Емец.

Писатель, чья карьера стартовала как прикол, как квази-литературное озорство в полемике с Джоан Роулинг, теперь гостит как представитель мейнстрима, как обладатель разножанровой библиографии.

В числе прочего на круглом столе Натальи Пищанской будут обсуждаться и жанры, числившиеся квази-литературой, маргиналиями совсем недавно – комиксы и манга (эстетически автономный суб-жанр комиксов, родившийся в Японии и ставший глобально популярным именно в 21-м веке).

«Вообще-то, чтение комиксов – более трудоемкая читательская практика, чем принято было думать», – добавила Ирины Лизуновой. Изучение и обсуждение этой сферы – тоже часть саморефлексии книжного мира.

По мнению Светланы Тарасовой, рисованные истории не настолько враждебны обычной литературе, как это казалось охранителям традиционных форматов. Более того, книжный мир постоянно проявляет такие процессы конвергенции и саморазвития, каковых ни скептики, ни гипер-оптимисты не оглашали – он живёт по собственному биоритму, как живая система.