В Новосибирской области открыли аллею имени погибшего главы МЧС России

В Новосибирской области состоялось открытие аллеи имени Героя России, бывшего министра МЧС России Евгения Зиничева. В 2021 году глава министерства погиб во время межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС в Красноярском крае.

Посвященную министру МЧС России Евгению Зиничеву аллею открыли в Мошковском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. 30 яблонь и лип посадили во дворе районной средней школы №1, где «развивается кадетское движение». На базе школы открыты три кадетских класса МЧС России.

Памятную аллею заложили вблизи школы в 2021 году представители администрации района и ученики кадетских классов. В текущем году специалисты облагородили территорию — выложили плитку и установили флагштоки. На них развиваются полотна российского триколора, знамена министерства и района области. Центральную часть аллеи занимает мемориальная доска, посвященная министру.

«Увековечивание памяти генерала армии будет способствовать воспитанию кадетов и служить примером самоотверженности ради спасения других. Пусть эта аллея станет местом памяти Героев России, живых и погибших: тех, кого мы чтим и помним», — цитирует пресс-служба ведомства начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.

Евгений Зиничев стал третьим в истории главой МЧС. Министр погиб 8 сентября 2021 года на 56-м году жизни в Норильске Красноярского края во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая кинорежиссера Александра Мельника. В сентябре прошлого года указом президента РФ министру посмертно было присвоено звание Героя России.

Напомним, 6 сентября в Новосибирске на фасаде школы №24 открыли мемориальную доску в память о ефрейторе Камиле Хабибназарове, погибшем во время спецоперации на Украине. Ранее чиновники отказали родственникам погибшего в установке памятного знака.