Стала известна причина обысков в принадлежащей красноярским властям компании

7 сентября силовики провели обыски в офисе крупнейшей в Красноярском крае сети АЗС «Красноярскнефтепродукт», контрольный пакет акций которой принадлежит региональному правительству. По данным ТАСС, оперативные мероприятия связаны с проектом рекультивации территории бывшей нефтебазы.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники в органах власти, обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта» связаны с проектом рекультивации территории бывшей нефтебазы в Красноярске. Речь идет о предприятии компании, которое находилось на правом берегу города.

Нефтебаза работала в Красноярске около 90 лет, ее закрыли в 2019 году. В декабре 2020 года стало известно, что на территории предприятия были обнаружены подземные скопления нефтепродуктов объемом от 950 до 1,87 тыс. куб. м. Как сообщает прокуратура Красноярского края, в марте 2021 года суд обязал АО «Красноярскнефтепродукт» в срок до 1 января ликвидировать подпочвенное загрязнение.

«Обыски связаны с проектом рекультивации. Золотарев пошел на сделку со следствием. По этой причине вчера вечером он отпущен домой», — сообщил собеседник ТАСС. Борис Золотарев является генеральным директором предприятия. По данным источника агентства, руководитель «изобличил вышестоящих руководителей, причастных к этому».

Напомним, контрольный пакет акций (57,99%) «Красноярскнефтепродукта» принадлежит правительству Красноярского края. В прошлом году региональные власти включили предприятие в прогнозный план приватизации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, этот план утвержден. Конкурс по продаже пакета акций предприятия со стартовой стоимостью 2,34 млрд рублей должен был состояться в сентябре, однако прием заявок продлили до конца года.

АО «Красноярскнефтепродукт» обслуживает 200 автозаправочных станций в Красноярском крае, Хакасии и Тыве, 172 из них расположены в 41 районе Красноярского края.