Когда починят улицу Волочаевскую в Новосибирске?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату завершения капитального ремонта улицы Волочаевской, который пришлось перенести на этот год. Все работы планируется закончить к 20 сентября, а на следующей неделе к проверке приступит независимая комиссия, которая оценит качество выполненного ремонта.

Как все началось

«В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий – напомнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 6 сентября. – Мною были даны поручения, которые подрядчик обязан выполнить в этом году за свой счет. Основной объем работ на сегодня закончен, остались последние штрихи, после оценки независимой комиссии расчет с подрядной организацией будет произведен полностью».

В 2020 году Волочаевская стала одной из 31 улиц города, которые должны были привести в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. По контракту подрядчикам необходимо было не только обновить асфальтовое покрытие, но и заменить трамвайные пути на участке протяженностью 2,5 км. После реконструкции трамвайные пути сделали выше уровня проезжей части и отгородили бордюрами для преимущества проезда трамвая: «Какие бы ни были пробки, это не дает повода заезжать на трамвайные пути», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Что касается ремонта собственно дороги, которым занимался «Новосибирскавтодор» – предполагалось заменить асфальт на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского общей протяженностью почти 3,5 км и стоило это 125 млн рублей (такие данные приводит портал «Госзакупки»), а в смету были включены также ремонт тротуаров и пешеходных дорожек.

Несмотря на то, что работы на объекте начались с началом строительного сезона 2021 года, они несколько раз приостанавливались – с мая по август в связи с корректировкой проекта, и далее из-за работ по ремонту трамвайных путей, теплотрассы и водопровода, проводимых одновременно. Из-за нарушения сроков, в декабре 2021 года прокуратура Новосибирской области оштрафовала «Новосибирскавтодор» на сумму свыше 4,3 млн рублей. Претензии на тот момент затрагивали и качество работ.

Что пришлось исправить

«В конце 2021 года на объекте велись работы по подъему дождеприемных колодцев. Нарушение сроков окончания выполнения работ на объекте было вызвано необходимостью внесения изменений в проектную документацию в связи с ее несоответствием фактическим параметрам и состоянию объекта, что повлекло приостановку работ», – комментировали ранее постановление прокуратуры представители «Новосибирскавтодора». Среди причин, вызвавших задержку в работе, дорожники называли и обновление трамвайных путей, которые требовалось закончить до того, как класть асфальт на проезжую часть.

Прокуратура в свою очередь не ограничилась исполнителем работ – ими было вынесено представление Управлению дорожного строительства (УДС) мэрии Новосибирска, выступавшее заказчиком. По словам заместителя начальника УДС мэрии Новосибирска Иосифа Кодалаева, несмотря на то, что штраф подрядчику был выписан в декабре, дефекты на объекте были выявлены еще осенью. «Все дефекты при выполнении тротуаров, поднятии смотровых колодцев на проезжей части, устройстве верхнего слоя покрытия на примыканиях и т. д. были выявлены еще осенью, эти работы не принимались», – сообщил он.

Все выявленные недостатки подрядчик устранял за собственный счет. На текущий момент, по данным мэрии, полностью выполнено переустройство выравнивающего слоя асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров, установлены бортовые садовые камни, подняты смотровые и дождевые колодцы. Сейчас ведутся работы по переустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия вдоль трамвайных путей, на примыканиях и тротуарах, а также на месте ремонта теплосетей. На завершающем этапе строителям предстоит установить пешеходные ограждения и нанести дорожную разметку.

Также мэр дал поручение учесть мнение местных жителей – и в основном их вопросы касаются переездов и переходов, прежде всего, в районе СИЗО, гипермаркета «Маяк» и ряда других ключевых объектов. Кроме того, горожане просят обеспечить безопасные переходы возле трамвайных остановок, поскольку водители, как правило, даже не пытаются пропустить выходящих и садящихся в вагоны пассажиров. А делать «островки безопасности» во многих местах, зачастую, нецелесообразно, поскольку ширина Волочаевской после обособления трамвайных путей позволяет ездить лишь в два ряда и любое препятствие, будь то трамвайный «островок» в центре улицы или, например, отодвинутый к краю тротуара снег, сокращает две полосы до одной.

Сам подрядчик оценил готовность работ в 95%. Объект планируется сдать 20 сентября.

Напомним, что в конце августа 2022 года Анатолий Локоть лично оценил качество работ на Гусинобродском шоссе (ГБШ). Проведением работ по устранению причин вздутия асфальта на перекрестке ГБШ и улицы Доватора занимался «Новосибирскавтодор». Изначально подрядчик говорил о планах закончить работы 10 сентября, но в итоге успел все сделать в более сжатые сроки, уложившись до конца августа, поэтому объект был сдан досрочно.