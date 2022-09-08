Из-за задержки авиарейса 60 пассажиров не могут вылететь из Омска в Новосибирск

В аэропорту Омска 60 пассажиров не могут вылететь в Новосибирск из-за 8-часовой задержки рейса. Речь идет о рейсе авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines).

8 сентября в международном аэропорту Омск-Центральный им. Дмитрия Карбышева объявили о задержке рейса АО «Авиакомпания «Сибирь» по маршруту «Омск — Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 08 сентября 2022 года в 10 часов 30 минут, однако по инициативе авиакомпании перенесен на 18 часов 30 мин этого же дня», — указано в сообщении.

Отмечается, что вылета из Омска в Новосибирск ожидают 60 пассажиров. На сайте аэропорта указано, что задержка рейса С75344 Омск — Новосибирск авиакомпании «Сибирь» произошла по технической причине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту задержки рейса Омская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия с целью недопущения нарушений прав пассажиров.

Напомним, летом в Новосибирске на 10 часов задержали авиарейс в Баку иркутской авиакомпании. Причиной длительной задержки вылета стала птица.