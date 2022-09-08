Число заразившихся COVID-19 в Новосибирской области превысило 800 за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили более 840 случаев COVID-19. Число заразившихся коронавирусом впервые с середины марта превысило 800 случаев.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, 8 сентября в Новосибирской области за сутки зарегистрировали 842 случая заражения коронавирусом, заболевание выявили у 130 детей.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 674 пациента, в отделениях реанимации находятся 43 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 10 жителям региона. За прошедшие сутки от коронавируса в регионе скончался мужчина в возрасте 58 лет.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 276 574 случая коронавируса, полностью выздоровели 260 190 пациентов. От заболевания умерли 5 707 человек.

Отметим, в последний раз такой высокий суточный показатель заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован в регионе 13 марта — 871 случай.

По данным стопкоронавирус.рф, в Красноярском крае за день заболевание выявили у 1 258 человек, умерли три пациента. В Кузбассе коронавирус стал причиной смерти трех жителей региона, за сутки в Кемеровской области зарегистрировали 833 больных COVID-19. В Иркутской области коронавирус подтвердился у 1 065 жителей региона, умер один человек.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионах Сибири ввели рекомендательный масочный режим, в том числе в Новосибирской, Кемеровской областях, Хакасии. В Республике Алтай власти приняли решение о возвращении обязательного масочного режима для отдельных категорий граждан, в Томской области гигиенические маски необходимо носить в медицинских организациях региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, главный инфекционист Лариса Позднякова выступила за срочную вакцинацию от коронавируса. По данным специалистов, в настоящее время в области уровень коллективного иммунитета сокращается и составляет чуть больше 13%. Чтобы остановить рост заболеваемости, жителям региона необходимо вакцинироваться