В Новосибирской области почтили память жертв блокады Ленинграда

В День скорби и чествования памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября в Новосибирской области прошла гражданская акция, посвящённая 81-ой годовщине событий. Ветераны, представители власти и общественных организаций после минуты молчания возложили цветы к Стеле в честь трудового подвига ленинградцев на площади Пименова в Новосибирске.

Как сообщает правительство региона, в мероприятии приняла участие заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева – она подчеркнула, что память о 900 днях блокады Ленинграда, начавшейся 8 сентября 1941 года, живет в каждой ленинградской-петербургской семье.

«Жители Ленинграда выстояли и победили, преодолев самые суровые испытания – голод и холод, бомбежки и артобстрелы. Непокоренный город жил, сражался, работал. Оборона города на Неве стала символом героизма и самоотверженности. Мы гордимся тем, что Ленинград одним из первых был назван городом-героем. Мужество и стойкость жителей города, их любовь к своей Родине потрясли мир, они являются примером для современного молодого поколения, для тех, кто сегодня борется за мирное небо», – отметила Светлана Шибаева в приветственном слове к участникам акции.

Замминистра отметила, что тысячи новосибирцев сражались за освобождение Ленинграда. На разных этапах военных действий участвовали три стрелковые дивизии, две стрелковые бригады и два истребительных авиаполка, сформированных на территории Новосибирской области. Рота под командованием лейтенанта Леонида Пономаренко отличилась в боях на Карельском перешейке, при прорыве оборонительной линии за 11 дней она с боями прошла 140 километров.

За проявленные доблесть и мужество Леонид Пономаренко был удостоен звания Героя Советского Союза.

В Новосибирск за первые годы войны прибыло более 128 тысяч ленинградцев, были эвакуированы целые предприятия, с оборудованием, станками, техникой. Новосибирск дал приют нескольким десяткам детских домов и ремесленных училищ Ленинграда, творческим и научным коллективам.

Обосновавшиеся в Новосибирске ленинградцы внесли большой вклад в развитие города как промышленного, научного и культурного центра Сибири. В 1990 году в регионе была создана организация ветеранов «Блокадник». К 1995 году в неё вошло 2000 человек, все участники объединения получили отличительный знак «Житель блокадного Ленинграда». По инициативе организации и командования Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии на площади Пименова в Новосибирске была установлена Стела в честь трудового подвига ленинградцев.

Напомним, в апреле Новосибирская область стала участником всероссийской патриотической акции «Письмо солдату».