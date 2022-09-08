Суд продлил арест томскому экс-замгубернатора по делу о растрате

В Томской области суд продлил арест бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину, обвиняемому в организации растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

В Томской области суд продлил арест бывшему заместителю губернатора региона Юрию Гурдину по делу о растрате. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника, мера пресечения продлена до середины 19 декабря текущего года.

Напомним, о задержании бывшего замгубернатора Томской области стало известно в середине июля. Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (организация растраты бюджетных средств в особо крупном размере). Уголовное дело правоохранители возбудили на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, Юрий Гурдин с августа 2020 года по ноябрь 2021 года организовал и руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств, которые были выделены из областного бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Речь идет о растрате не менее 70 млн рублей.

Сообщалось, что второму фигуранту дела также предъявлено обвинение в растрате. По данным ТАСС, им оказался руководитель фонда «Томскинвестсервис» Андрей Хващевский.

Экс-замгубернатора была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября. В начале августа Томский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте бывшего чиновника.

Юрий Гурдин находился в должности замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 по 2022 год. Чиновник уволился через несколько дней после ухода с должности губернатора Томской области Сергея Жвачкина в мае 2022 года.