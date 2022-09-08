Где в Новосибирске самые вкусные круассаны?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и указать заведение, в котором готовят лучшие в городе круассаны.
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Число заразившихся COVID-19 в Новосибирской области превысило 800 за сутки
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В Новосибирской области почтили память жертв блокады Ленинграда
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Суд продлил арест томскому экс-замгубернатора по делу о растрате
15:36
Кузбасская шахта «Распадская» заплатила 44,5 миллиона рублей за экологическое нарушение
14:47
Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске выросла до 14,4 млрд рублей
14:10
Кандидат в мэры Красноярска забыл удалить «Новосибирск» из документов к конкурсу
13:44
Экс-замглавы города в Сибири осудили за злоупотребление полномочиями
13:14
«Главный» кандидат в мэры Красноярска Владислав Логинов представит свою программу 9 сентября
12:04
Второй в этом году проблемный дом достроили в Новосибирской области
11:11
Руководитель авторемонтного предприятия предстанет перед судом в Новосибирске за мошенничество с госконтрактом
10:28
В новосибирском Барабинске от ветра рухнула стена жилого дома
9:02
Стали известны наиболее финансово привлекательные новосибирские франшизы
22:24
Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на 9 миллионов рублей
19:53
Новосибирские министры прошли ревакцинацию от коронавируса
19:09
Директор новосибирского туроператора арестован после трагедии на Камчатке
19:08
Арт-образование огласило итоги абитуриентской поры
18:13
Новосибирских депутатов не удовлетворил ремонт городских автодорог
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Стоит ли связываться с китайскими автомобилями, какие сильные и слабые стороны...
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Как работникам и работодателям найти общий язык?
Научный сотрудник
Что происходит с сибирским отделением РАН и причем тут его руководство?
Генеральный директор «Авито»