Где в Новосибирске самые вкусные круассаны?

Дмитрий Катаев
 
вкусные круассаны
Фото: unsplash.com

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и указать заведение, в котором готовят лучшие в городе круассаны.

В каком заведении в Новосибирске, на ваш взгляд, самые вкусные круассаны?

Результаты опроса

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