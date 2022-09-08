Упоминания Новосибирска в программе участника конкурса на пост главы Красноярска вызвали вопросы отборочной комиссии.

Сегодня, 8 сентября, начали презентовать свои программы развития Красноярска претенденты на должность главы городской администрации. В первый день перед конкурсной комиссией выступят 15 человек. Ещё шестеро «защитятся» завтра, среди них политтехнолог Алексей Аксютенко, исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов и глава Центрального района города Вадим Войцеховский.

Сегодня после выступления одного из претендентов, руководителя «Региональной юридической службы» Егора Бочарова, член конкурсной комиссии поинтересовался: « У вас в документе проекта основных направлений социально-экономического развития есть пункт развития информационного общества. Здесь речь идёт о городе Новосибирске, он два раза упоминается».

Кандидат сначала ответил, что не расслышал, а затем сослался на техническую ошибку и помощников, которые готовили программу. Представитель комиссии парировал: «Не удалили Новосибирск? Предыдущая попытка, видимо, была». Видео-отрезок с репликами Егора Бочарова выложил телеграм-канал Kras Mash.

Пять лет назад во время предыдущего отбора главы Красноярска произошла похожая история. Тогда в программу кандидата Андрея Худоногова тоже «затесался» Новосибирск. Он оправдал инцидент тем, что использовал проект мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а помощник просто «забыл отредактировать» документ. Однако в Новосибирске до сих пор, как и в 2017 году, мэра выбирают прямым волеизъявлением граждан, а не назначают через конкурс .

После презентации всех докладов, конкурсная комиссия отберёт кандидатов, который войдут в финальный тур — на сессию, где депутаты выберут главу Красноярска. По плану ГС очередное заседание намечено на 13 сентября.