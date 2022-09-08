Экс-замглавы города в Сибири осудили за злоупотребление полномочиями

В Красноярском крае суд вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего замглавы Норильска. Действия чиновницы повлекли причинение более 2,4 млн рублей ущерба.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Норильска рассмотрел Норильский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Чиновницу обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Стоит отметить, на сайте суда указано, в сентябре суд вынес лишь один приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Фигурантом дела стала Елена Надточая. На официальном сайте города Норильска сообщается, что женщина находилась в должности замглавы города по собственности и развитию предпринимательства.

Суд установил, что в 2019 году подсудимая с другой соучастницей, занимающей муниципальную должность в администрации Норильска, при организации торгов по комплексному техническому обслуживанию помещений города ошибочно включили в перечень объектов неточные адреса. Они также не проверили реальную возможность обслуживания объектов согласно условиям контракта.

Чтобы скрыть нарушения, для освоения бюджетных средств чиновницы привлекли к выполнению контракта своего знакомого, являющегося замдиректора по производству одного из предприятий города, который не будет оспаривать его условия.

«В рамках заключенного с предприятием муниципального контракта, без надлежащей проверки его фактического исполнения, подсудимая подписала акты сдачи-приемки оказанных услуг, в которые были внесены заведомо ложные сведения о фактически не оказанных услугах. Она достоверно знала, что какие-либо услуги, предусмотренные муниципальным контрактом, со стороны исполнителя не оказаны», — сообщили в ведомстве.

В результате преступных действий экс-замглавы города фактически не выполненные работы по контракту были незаконно оплачены. Ущерб городу составил более 2,4 млн рублей.

Суд признал бывшую чиновницу виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Отмечается, что в отношении соучастницы суд ранее вынес обвинительный приговор, уголовное дело в отношении должностных лиц подрядной организации находится на рассмотрении.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что руководители управления капстроительства Республики Хакасия попали под подозрение в совершении преступления по статье о растрате. По данным правоохранителей, фигуранты потратили бюджетные деньги на поездку в Санкт-Петербург под видом переобучения.