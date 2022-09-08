«Главный» кандидат в мэры Красноярска Владислав Логинов представит свою программу 9 сентября

Горсовет Красноярска определил очерёдность выступления кандидатов в рамках конкурса на участие в выборах мэра города, процедура стартовала 8 сентября. И.о. градоначальника Владислав Логинов, негласно считающийся основным претендентом на вакантное место, представит свою программу во второй день работы конкурсной комиссии.

Очерёдность выступлений определили по результатам жеребьёвки, которая прошла утром в четверг. Всего в конкурсе принимает участие 21 человек.

По данным городского совета Красноярска, 8 сентября комиссия по отбору кандидатов в мэры оценит выступления 15 человек. Остальные шесть выступят 9 сентября. Среди них – исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов, которому эксперты предрекают победу в предвыборной гонке.

Политтехнолог Алексей Аксютенко, объявлявший «мини-кампанию» против предопределённости исхода выборов, также предстанет перед конкурсной комиссией во второй день отбора. Также в числе кандидатов, чьё выступление назначено на пятницу, — глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский, записавший видеоклип в городской теплице в 2020 году.

По итогам конкурса комиссия отберёт несколько человек, которые получат официальный статус зарегистрированных кандидатов. Среди них на сессии горсовета 13 сентября тайным голосованием выберут мэра Красноярска на ближайшие пять лет.

В конкурсную комиссию входят 10 человек — пять от губернатора Красноярского края и пять – от городского совета Красноярска.

Напомним, что выборы были инициированы после ухода Сергея Ерёмина с поста мэра в конце июля. Бывший градоначальник перешёл на работу в краевую администрацию, где он занялся координацией работы муниципалитетов.