Второй в этом году проблемный дом достроили в Новосибирской области

В Новосибирской области введён в эксплуатацию один из долгостроев – дом по удице Немировича-Данченко, 16/3, новоселье отметят почти 300 новосибирских семей. По словам и.о. министра строительства региона Алексея Колмакова, в 2022 году это второй проблемный объект, получивший разрешение на ввод.

Как уточнил и.о. министра, в августе был введён долгострой по улице Ключ-Камышенское плато, 26/2. 31 августа разрешение на ввод в эксплуатацию получено также на дом по адресу Немировича-Данченко, 16/3.

26-этажный дом общей площадью более 20 тыс. кв. м на Немирович-Данченко начало в 2011 году строить ООО «НовосибирскСтройМонтаж», однако компания не справилась со своими обязанностями и была признана банкротом. Возведение завершил новый застройщик – ООО СЗ «Меркурий».

«Завершение строительства дома силами застройщика – самый эффективный вариант. Дом по улице Немировича-Данченко был включён в единый реестр проблемных объектов, но благодаря вовремя выработанному алгоритму достройки, организационной поддержке регионального минстроя, помощи ресурсоснабжающих организаций, строительство дома удалось завершить. Теперь ключи от своих квартир получат 299 дольщиков», – приводят в областном правительстве слова Алексея Колмакова.

И.о. министра строительства Новосибирской области напомнил, что в регионе сегодня действует разработанный правительством региона широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов – масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью Фонда развития территорий.

Проблемы 32 объектов уже решаются благодаря использованию механизма Фонда – восемь объектов достраиваются, дольщикам 24 домов выплачивается компенсация. С начала года компенсации получили 1 201 дольщик на сумму почти 3,5 млрд рублей. По этому показателю, по данным Фонда развития территорий, Новосибирская область входит в число лучших в России.

Напомним, в апреле в Новосибирской области был объявлен конкурс по выбору подрядчика по завершению строительства проблемного объекта в Закаменском микрорайоне.