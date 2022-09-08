В новосибирском Барабинске от ветра рухнула стена жилого дома

Вечером 7 сентября порыв сильного ветра сорвал обрешётку с сайдингом со стены жилого дома в Барабинске Новосибирской области. Судя по фото и видео в соцсетях, без ограждения остался чердак.

Декоративное покрытие стены жилого дома по улице Октябрьская, 65 в Барабинске – обрешётка с сайдингом — обрушилось около 20 часов местного времени из-за сильного ветра.

Судя по фото и видеозаписи в социальных сетях, чердачная часть строения осталась без какого-либо ограждения. Между тем сейчас ночная температура в Новосибирской области не доходит до +10 градусов.

Как сообщили в администрации Барабинска, угрозы для жильцов дома нет – на месте побывали глава города и руководители муниципальных коммунальных предприятий, они обследовали жилые помещения, конструктив крыши и стены.

«На настоящий момент критических повреждений несущих элементов нет», — отметили в муниципалитете.

На территории обрушения очищают проезжую часть. Для ликвидации последствий ЧП создана рабочая группа, организовано дежурство коммунальных служб.

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области подтвердили, что, согласно результатам обследований здания, безопасности жителей ничего не угрожает. В ведомстве сообщили, что восстановительные работы предполагается провести в течение трёх дней.

«Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», при благоприятных погодных условиях их завершение запланировано в течение трёх дней», — говорится в официальном сообщении министерства.

По данным областного минЖКХ, здание было построено в июне 2017 года по региональной программе переселения из аварийного жилья на 2013-2017 годы.

Напомним, что в середине августа в Омске обрушилась стена жилого дома, в результате без крова остались более ста жителей. По факту произошедшего заведены уголовные дела о халатности и неисполнении решения суда — по версии следствия, причиной аварии стало ненадлежащее исполнение обязанностей отдельных должностных лиц, из-за чего признанное аварийным здание осталось без своевременного капитального ремонта.