Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на 9 миллионов рублей

Емельяновский районный суд Красноярского края наложил арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму более девяти миллионов рублей. Решение вынесено с учётом позиции гособвинения.

Арест на имущество красноярского бизнесмена наложен в рамках уголовного дела по ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) и ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры 7 сентября.

«Арест наложен в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту создания Быковым в 2000-х годах преступного сообщества на территории Красноярского края для совершения тяжких, особо тяжких преступлений и убийства жителя Красноярска», — пояснили в надзорном ведомстве.

Речь идёт об убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова, которое, по данным следствия, Быков организовал в 1998 году. На тот момент бизнесмен руководил преступным сообществом, созданным им в начале 1997 года и просуществовавшем до начала 2000-х.

В прокуратуре сообщили, что целью наложения ареста является обеспечение взыскания морального вреда по искам потерпевшей стороны и родственников убитого, а также возможной уплаты предусмотренного законом штрафа.

В конце августа Красноярский краевой суд отменил решение Свердловского районного суда об аресте имущества Анатолия Быкова на 9,5 млн руб., сославшись на нарушение территориальной подсудности, и направил материалы дела в Емельяновский районный суд.

Также в конце августа кассационный суд оставил без изменений приговор Быкову по делу об организации двойного убийства, совершённого в 1994 году – в сентябре 2021 года Свердловский районный суд назначил бизнесмену наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, Анатолий Быков расправился с членом возглавляемой им преступной группировки Александром Наумовым и его другом Кириллом Войтенко.