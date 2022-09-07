В Новосибирске начнут готовить продюсеров. Кроме того, новосибирская сфера арт-образования готова покрыть дефицит реставраторов и скульпторов, но для этого учебным заведениям пока не хватает ресурсной базы. Об этом руководители новосибирских заведений художественного образования отметили 7 сентября на конференции в пресс-центре ТАСС.

По словам ректора Новосибирского государственного театрального института, экс-министра культуры региона Василия Кузина, самый большой конкурс в этом году наблюдался на специальность «Артист драматического театра и кино» – больше 6 человек на место. Меньше, чем в театральных вузах Москвы, но для нестоличных городов – существенно. На специальность «Артист театра кукол» уровень абитуриентской состязательности составлял 4 человека на место, а меньше всего соискателей – по 2-2,5 на место – на специальность «Режиссура драматического театра».

Директор Новосибирского музыкального колледжа имени Аскольда Мурова Вячеслав Анохин также в целом остался доволен итогами приёмной кампании. Наиболее востребованным учебным профилем стала «Теория музыки». Это будущие преподаватели сольфеджио, гармонии, истории музыкальной культуры. На профиль «Теория музыки» набирают по 4 человека. В сумме на все специальности набрано 94 студента.

По словам директора Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Андрея Липихина, самый высокий конкурс был на отделение социокультурной деятельности – 8 человека на место. Получена лицензия на новое учебное направление – на специальность «Мастер по ремонту и настройке музыкальных инструментов».

Директор Новосибирского государственного художественного училища Нина Ягодина сообщила, что на направление «Станковая живопись» набрано 24 человека, конкурс составлял 8 человек на место. На сценографию и театрально-декораторскую живопись в 2022-м набора не было – он проводится раз в три года. На специальность «Дизайн» набрано 36 человек. Этот учебный профиль включает три направления – «Дизайн среды», «Графический дизайн», «Цифровой дизайн». Конкурс на дизайнерские направления был максимально состязательным – по 10 человек на учебное место. Как подчеркнула Нина Ягодина, сейчас коллектив училища думает о расширении учебного функционала – в ответ на потребности города и его артистической сферы. «Мы хотели бы готовить и реставраторов, и скульпторов, но для этого пока недостаёт ресурсной базы», – отметила Нина Ягодина.