Некоторые центральные улицы Новосибирска останутся перекрытыми до конца месяца, а ремонт пролегающих под ними теплотрасс обещают закончить через неделю – в том числе улицу Семьи Шамшиных, на которой за последние пять лет произошло двадцать семь порывов коммуникаций. Зато в следующие пять лет, по словам ремонтников, не будет ни одного.

Когда откроют движение?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, лично посетивший место ремонта теплотрассы на улице Семьи Шамшиных 5 сентября, подчеркнул, что городу важно не только своевременное начало отопительного сезона, но и возобновление эксплуатации дорог. Особенно сейчас, когда с окончанием лета интенсивность движения выросла.

«Мы уделяем особое внимание не только ремонту теплосетей и восстановлению теплоснабжения, но и восстановлению дорожного полотна на отремонтированном участке», – отметил он.

Помимо большой протяженности ремонтируемого участка – почти 700 метров, от улицы Орджоникидзе, до улицы Фрунзе – работу усложняет еще и наличие на нем инфекционной больницы и станции скорой помощи, которые всегда нуждаются в беспрепятственном подъезде. Аналогичная картина наблюдалась и в месте строительства дороги на улице Мясниковой, где располагается автобусный парк, что также стало одной из причин удлинения сроков.

Напомним, что улица Семьи Шамшиных в предшествующие годы неоднократно попадала в поле зрения именно по причине аварий на теплосети: провалы тротуаров, проезжей части (в том числе с автомобилями), перебои с теплоснабжением и так далее. Всего, по данным СГК, за пять лет на этой улице случилось 27 аварий. В следующие пять лет после ремонта не должно случиться ни одной – в противном случае подрядчик будет обязан устранить дефект за собственный счет.

500-миллиметровая магистральная тепловая сеть на улице Семьи Шамшиных работает с 1965 года и снабжает теплом 80 объектов, в том числе 43 многоквартирных дома, восемь медицинских учреждений и одно образовательное.

Менять диаметр трубы (как, например, на улице Бориса Богаткова) подрядчик не будет, но, как сообщают представители Сибирской генерирующей компании (СГК), реконструкция теплосети позволит отказаться от люков на перекрестке с улицей Орджоникидзе, поскольку находящуюся там тепловую камеру предполагается убрать. «Достаточно будет новой монолитной камеры на Семьи Шамшиных, которую построили на месте старой», – говорится на сайте компании.

Работу на участке ведет строительная компания «НИКО», которая, согласно контракту, должна заменить 1383 метра тепловой магистрали в однотрубном исчислении. На участке от улицы Фрунзе до улицы Романова работы полностью завершены и движение транспорта уже открыто. На участке от Романова до Потанинской завершена замена тепловых сетей, построены тепловые камеры и засыпан канал. «Буквально на следующей неделе на этом участке появится асфальт и будет открыто движение», – добавил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко. На участке от Потанинской до Орджоникидзе завершаются работы по укладке сетей, которые должны быть сданы до 15 сентября, а в начале октября на него ляжет асфальт. «После этого у нас останется всего около сотни метров участка, который «уйдет» в середину октября – раньше заасфальтировать его не удастся».

Где еще раскопано?

Таким образом, по словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, конец сентября «переживут» только две раскопанные улицы Новосибирска – Семьи Шамшиных и Бориса Богаткова, где фронт работ в однотрубном исчислении чуть меньше, чем в центре – два участка общей протяженностью 1246 метров. И эта улица также полностью перекрыта, весь транспорт пущен по объездным путям.

В этом году, напомним, ремонтные работы на теплосетях проходят по двум программам – десять участков по программе капремонта и еще столько же – по программе технического перевооружения. «Готовность по капремонту на текущий момент составляет 87%, по программе перевооружения – 67%, так что к началу отопительного сезона во все дома тепло подадут вовремя», – подчеркнул Андрей Колмаков.

Помимо улицы Семьи Шамшиных особым вниманием мэра пользуются улицы Ватутина и Троллейная. В первом случае, по словам Андрея Колмакова, движение транспорта уже открыто, а благоустройство вышло на завершающий этап – обустраиваются парковочные карманы и бордюры. На второй улице работы продолжаются, но к концу недели все должно быть закончено, после чего СГК передает участок под программу БКД.

«Мы понимаем беспокойство горожан и общественности по поводу благоустройства на объектах ремонтов, однако на первое место энергетики ставят своевременную подачу тепла в дома жителей и социальные объекты, – заявил на совещании с мэром Андрей Колмаков. – Поэтому, в первую очередь, необходимо соблюсти технологию – успеть выполнить все работы «в железе» до наступления отопительного сезона. А затем уже восстановить благоустройство».

«Я повторяю, что все эти трудности мы проходим не зря. Ремонтные работы повысят надежность системы теплоснабжения Новосибирска в разы. Аварийные участки труб, которые влияли на теплоснабжение города, там, где были постоянные аварии каждую зиму – все это уйдет в прошлое», – заверил Анатолий Локоть.