Когда откроют движение по улице Семьи Шамшиных в Новосибирске?

Федор Туров
 
Когда откроют движение по улице Семьи Шамшиных в Новосибирске?
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что городу важно не только своевременное начало отопительного сезона, но и возобновление эксплуатации дорог. Фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

Некоторые центральные улицы Новосибирска останутся перекрытыми до конца месяца, а ремонт пролегающих под ними теплотрасс обещают закончить через неделю – в том числе улицу Семьи Шамшиных, на которой за последние пять лет произошло двадцать семь порывов коммуникаций. Зато в следующие пять лет, по словам ремонтников, не будет ни одного.

Когда откроют движение?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, лично посетивший место ремонта теплотрассы на улице Семьи Шамшиных 5 сентября, подчеркнул, что городу важно не только своевременное начало отопительного сезона, но и возобновление эксплуатации дорог. Особенно сейчас, когда с окончанием лета интенсивность движения выросла.

«Мы уделяем особое внимание не только ремонту теплосетей и восстановлению теплоснабжения, но и восстановлению дорожного полотна на отремонтированном участке», – отметил он.

Помимо большой протяженности ремонтируемого участка – почти 700 метров, от улицы Орджоникидзе, до улицы Фрунзе – работу усложняет еще и наличие на нем инфекционной больницы и станции скорой помощи, которые всегда нуждаются в беспрепятственном подъезде. Аналогичная картина наблюдалась и в месте строительства дороги на улице Мясниковой, где располагается автобусный парк, что также стало одной из причин удлинения сроков.

ремонт ул. Шамшиных
Некоторые центральные улицы Новосибирска останутся перекрытыми до конца месяца, но зато в последующие годы, по словам энергетиков, их не придется перекапывать из-за ремонта теплотрасс.

Напомним, что улица Семьи Шамшиных в предшествующие годы неоднократно попадала в поле зрения именно по причине аварий на теплосети: провалы тротуаров, проезжей части (в том числе с автомобилями), перебои с теплоснабжением и так далее. Всего, по данным СГК, за пять лет на этой улице случилось 27 аварий. В следующие пять лет после ремонта не должно случиться ни одной – в противном случае подрядчик будет обязан устранить дефект за собственный счет.

500-миллиметровая магистральная тепловая сеть на улице Семьи Шамшиных работает с 1965 года и снабжает теплом 80 объектов, в том числе 43 многоквартирных дома, восемь медицинских учреждений и одно образовательное.

Менять диаметр трубы (как, например, на улице Бориса Богаткова) подрядчик не будет, но, как сообщают представители Сибирской генерирующей компании (СГК), реконструкция теплосети позволит отказаться от люков на перекрестке с улицей Орджоникидзе, поскольку находящуюся там тепловую камеру предполагается убрать. «Достаточно будет новой монолитной камеры на Семьи Шамшиных, которую построили на месте старой», – говорится на сайте компании.

Работу на участке ведет строительная компания «НИКО», которая, согласно контракту, должна заменить 1383 метра тепловой магистрали в однотрубном исчислении. На участке от улицы Фрунзе до улицы Романова работы полностью завершены и движение транспорта уже открыто. На участке от Романова до Потанинской завершена замена тепловых сетей, построены тепловые камеры и засыпан канал. «Буквально на следующей неделе на этом участке появится асфальт и будет открыто движение», – добавил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко. На участке от Потанинской до Орджоникидзе завершаются работы по укладке сетей, которые должны быть сданы до 15 сентября, а в начале октября на него ляжет асфальт. «После этого у нас останется всего около сотни метров участка, который «уйдет» в середину октября – раньше заасфальтировать его не удастся».

ремонт улицы
Помимо улицы Семьи Шамшиных на контроле мэра — улицы Ватутина и Троллейная

Где еще раскопано?

Таким образом, по словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, конец сентября «переживут» только две раскопанные улицы Новосибирска – Семьи Шамшиных и Бориса Богаткова, где фронт работ в однотрубном исчислении чуть меньше, чем в центре – два участка общей протяженностью 1246 метров. И эта улица также полностью перекрыта, весь транспорт пущен по объездным путям.

В этом году, напомним, ремонтные работы на теплосетях проходят по двум программам – десять участков по программе капремонта и еще столько же – по программе технического перевооружения. «Готовность по капремонту на текущий момент составляет 87%, по программе перевооружения – 67%, так что к началу отопительного сезона во все дома тепло подадут вовремя», – подчеркнул Андрей Колмаков.

Помимо улицы Семьи Шамшиных особым вниманием мэра пользуются улицы Ватутина и Троллейная. В первом случае, по словам Андрея Колмакова, движение транспорта уже открыто, а благоустройство вышло на завершающий этап – обустраиваются парковочные карманы и бордюры. На второй улице работы продолжаются, но к концу недели все должно быть закончено, после чего СГК передает участок под программу БКД.

где еще раскопано
В этом году ремонтные работы на теплосетях проходят по двум программам – десять участков по программе капремонта и еще столько же – по программе технического перевооружения

«Мы понимаем беспокойство горожан и общественности по поводу благоустройства на объектах ремонтов, однако на первое место энергетики ставят своевременную подачу тепла в дома жителей и социальные объекты, – заявил на совещании с мэром Андрей Колмаков. – Поэтому, в первую очередь, необходимо соблюсти технологию – успеть выполнить все работы «в железе» до наступления отопительного сезона. А затем уже восстановить благоустройство».

«Я повторяю, что все эти трудности мы проходим не зря. Ремонтные работы повысят надежность системы теплоснабжения Новосибирска в разы. Аварийные участки труб, которые влияли на теплоснабжение города, там, где были постоянные аварии каждую зиму – все это уйдет в прошлое», – заверил Анатолий Локоть.

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