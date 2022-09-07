Руководители управления капстроительства Хакасии попали под подозрение в растрате после поездки в командировку

После обысков в государственном казённом учреждении «Управление капитального строительства» Республики Хакасия заведено уголовное дело о растрате. По данным правоохранителей, руководители ведомства потратили бюджетные деньги на поездку в Санкт-Петербург под видом переобучения.

Под подозрение в растрате попали исполняющий обязанности директора учреждения и ещё двое руководящих сотрудников, сообщает региональное управление ФСБ. Фамилии фигурантов не называются.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата в крупном размере»).

«Установлено, что и. о. директора и два руководящих сотрудника указанного учреждения, действуя группой лиц по предварительному сговору под предлогом фиктивного прохождения курсов повышения квалификации в одном из негосударственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в июле 2022 года выезжали в командировку в указанный город», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 7 сентября.

На данный момент на сайте ГКУ «Управление капитального строительства» Хакасии в качестве директора указан Александр Ткаченко.

Напомним, что 7 сентября также сообщалось об обысках в АО «Красноярскнефтепродукт».