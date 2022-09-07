Лучшие архитекторы России приехали в Новосибирск

Сегодня, 7 сентября, в Новосибирске начал работу «Сибирский строительный форум-2022». В его рамках также проходят XXII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» и федеральный конкурс «Золотая капитель». Два последних мероприятия, по словам президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Михаила Посохина, входят в число важнейших архитектурных событий как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Основные темы «Сибирского строительного форума-2022», на котором собрались архитекторы, проектировщики и строители со всей России, посвящены комплексному развитию территорий, информационному моделированию и ценообразованию в строительстве, а также практикам подготовки мастер-планов территорий. Кроме того, участники форума обсудят проблемы профессиональной подготовки и переподготовки профильных специалистов, прослушают лекции ведущих архитекторов России и Новосибирска.

Приветствуя участников форума, народный архитектор России, академик Михаил Посохин, отметил, что каждый раз приезжая в Новосибирск, а он бывает здесь три-четыре раза в году, видит, как город развивается. «Это говорит о том, что творческое напряжение архитекторов, инженеров строителей Новосибирска достаточно велико, чтобы решать любые задачи», – отметил президент НОПРИЗ.

В свою очередь президент Союза архитекторов России Николай Шумаков рассказал, что за 22 года существования архитектурного фестиваля «Зодчество» мероприятие впервые проходит в Новосибирске, и выразил надежду, что архитектурный фестиваль даст мощный толчок для творческого переосмысления градостроительной деятельности как в Новосибирской области, так и в России.

Главная тема первого дня работы форума – «Комплексный подход к развитию территорий». О том, как реализуются проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Татарстане рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, председатель Союза архитекторов Республики Татарстан Владимир Кудряшев. Для этой цели в регионе был создан Институт пространственного планирования, который, по словам Кудряшева, позволяет оценивать проекты с точки зрения транспортной и социальной инфраструктуры и мнения жителей.

В Новосибирске также реализуются проекты КРТ. Сегодня в области для этой цели выделена 21 территория. По словам и. о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, одним из перспективных проектов станет развитие территории поселка Клюквенный. При этом Алексей Колмаков отметил, что впервые за много лет в Новосибирской области выросло количество ИЖС (Индивидуальное жилое строительство) с 33% до 43%. «Это говорит о том, что строительство пошло вглубь, мы развиваемся по всей территории области. Чтобы обеспечить комплексное строительство в области, было в 5 раз увеличено выделение средств из бюджета на строительство социальной инфраструктуры», – рассказал Алексей Колмаков.

Работа строительного форума продолжится следующие два дня. 8 сентября состоится панельная дискуссия «Цифровизация и проектирование: основные тенденции», на которой своим опытом поделятся представители Красноярского края, Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Также пройдет круглый стол «Архитектура городов, как основа для формирования комфортной городской среды», одним из модераторов которого выступит Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

9 сентября состоится межрегиональное совещание по вопросам развития строительной отрасли в субъектах РФ, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение». В мероприятии примут участие губернаторы Новосибирской области Андрей Травников и Кемеровской области Сергей Цивилев, а также представители строительной отрасли Сибирского федерального округа.