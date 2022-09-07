Приставы арестовали счета новосибирского оппозиционного депутата

Судебные приставы арестовали банковские счета депутата новосибирского горсовета Антона Картавина, который не оплатил штраф за работу полиции на несанкционированном митинге в начале прошлого года.

Об аресте банковских счетов депутата сообщил Telegram-канал «Коалиция-2020».

«Антон Картавин успел пообедать, но теперь пользоваться картой он больше не сможет. Все счета арестованы», — говорится в сообщении от 5 сентября.

Канал политического объединения связал действия правоохранителей с неоплатой штрафа по иску МВД — в начале 2021 года полиция потребовала с участников и организаторов несанкционированной акции протеста денежной компенсации за работу на митинге в выходной день. Её общая сумма, рассчитанная на всех ответчиков, составила около 6 млн рублей.

Штрафы были выписаны депутатам и их помощникам Антону Картавину, Сергею Бойко, Елене Носковец, Кириллу Левченко, Вячеславу Якименко, Даниилу Маркелову, Аркадию Янковскому и Александре Шнайдер, а также блогеру Тимуру Ханову. Помимо денежного взыскания им назначили от восьми до 28 суток ареста.

В конце августа Telegram «коалиции» отмечал, что штрафы необходимо оплатить в ближайшее время, «иначе под угрозой окажутся имущество и счета фигурантов».

Напомним, накануне новосибирские депутаты разных уровней обратились с заявлением к главе СКР Александру Бастрыкину, они попросили проверить YouTube-канал Сергея Бойко.