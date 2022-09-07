Приставы арестовали счета новосибирского оппозиционного депутата

Юлия Моисеева
 
Антон Картавин
Антон Картавин. Фото Михаила Перикова

Судебные приставы арестовали банковские счета депутата новосибирского горсовета Антона Картавина, который не оплатил штраф за работу полиции на несанкционированном митинге в начале прошлого года.

Об аресте банковских счетов депутата сообщил Telegram-канал «Коалиция-2020».

«Антон Картавин успел пообедать, но теперь пользоваться картой он больше не сможет. Все счета арестованы», — говорится в сообщении от 5 сентября.

Канал политического объединения связал действия правоохранителей с неоплатой штрафа по иску МВД — в начале 2021 года полиция потребовала с участников и организаторов несанкционированной акции протеста денежной компенсации за работу на митинге в выходной день. Её общая сумма, рассчитанная на всех ответчиков, составила около 6 млн рублей.

Штрафы были выписаны депутатам и их помощникам Антону Картавину, Сергею Бойко, Елене Носковец, Кириллу Левченко, Вячеславу Якименко, Даниилу Маркелову, Аркадию Янковскому и Александре Шнайдер, а также блогеру Тимуру Ханову. Помимо денежного взыскания им назначили от восьми до 28 суток ареста.

В конце августа Telegram «коалиции» отмечал, что штрафы необходимо оплатить в ближайшее время, «иначе под угрозой окажутся имущество и счета фигурантов».

Напомним, накануне новосибирские депутаты разных уровней обратились с заявлением к главе СКР Александру Бастрыкину, они попросили проверить YouTube-канал Сергея Бойко.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  