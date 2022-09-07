Новосибирские власти подтвердили сроки сдачи парка «Арена» у нового ЛДС

В мэрии Новосибирска сообщили дату открытия нового парка «Арена» у Многофункциональной ледовой арены. По данным городских властей, срок сдачи объекта планируется в соответствии с контрактом – 30 сентября.

В Новосибирске продолжаются работы по благоустройству нового парка у Многофункциональной ледовой арены на левом берегу города. По данным пресс-центра городской администрации, в настоящее время работы на территории парка ведутся в соответствии с графиком, срок выполнения работ по контракту — 30 сентября текущего года.

«Сегодня мы видим, как парк преображается, появляются новые объекты – смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид, зона для катания на роликах и самокатах. Важным моментом является подключение всех коммуникаций, так как парк станет одним из мест проведения новогодних праздничных мероприятий. Это очень символично: в год, когда Новосибирск стал Новогодней столицей России, встретить его здесь, в новом парке рядом с ледовым дворцом», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, сейчас на территории парка продолжается завоз черного грунта, ведется монтаж георешетки, посев газонных трав, высаживаются многолетники. Специалисты выполняют монтаж опор освещения, лавок и урн, продолжается подготовка площадок под установку резинового покрытия, завезено детское игровое и спортивное оборудование. На территории парка будут волейбольная и смотровая площадки.

Отмечается, что после 15 сентября в парке начнут посадку деревьев и кустарников, завершающим этапом проекта благоустройства станет укладка плитки в местах технического проезда транспорта, установка оборудования для видеонаблюдения и подключение электричества.

По словам главы города, благоустройство парка будет продолжаться и дальше. В перспективе — продление территории парка в сторону Бугринской рощи, а также создание зоны отдыха, прилегающей к реке Оби.