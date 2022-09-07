Забайкальский зерновой терминал снабдили электричеством за 14 миллионов рублей

Компания «Россети Сибирь» завершила работу по технологическому присоединению к сетям самого мощного в России специализированного зернового железнодорожного терминала Забайкальск — Маньчжурия. Пропускная способность объекта — до 8 миллионов тонн зерна в год.

Забайкальский зерновой терминал — важный инвестиционный проект международного значения, который обеспечивает самый выгодный и короткий путь транспортировки зерна с Урала, Сибири и Дальнего Востока в Китай, пояснили в пресс-службе «Россетей». Он уникален тем, что решает проблему разноколейности железнодорожных путей Россия – Китай.

Для электроснабжения зернового терминала специалисты филиала компании «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» построили три кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 700 метров, воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 138 метров, а также провели работы по переустройству энергообъектов и реконструировали две воздушные линии 10 кВ протяженностью 400 метров. При этом были заменены четыре промежуточные опоры ЛЭП взамен демонтируемых и установлены анкерные опоры, а также проведён монтаж 144 метров провода.

Общая стоимость проекта электроснабжения зернового терминала составила 14,04 млн рублей. К настоящему времени все строительные и монтажные работы завершены. Энергетики приводят схему электроснабжения к проектной путём оперативных переключений и готовят сети к принятию общей нагрузки терминала.

Строительство Забайкальского зернового терминала – часть концепции развития приграничных территорий Дальневосточного федерального округа. Его запуск снимет инфраструктурные ограничения по доступу отечественных (в первую очередь — дальневосточных и сибирских) производителей и экспортёров на крупнейший в мире рынок Китая, а также простимулирует рост производства в данных регионах. Кроме того, терминал имеет логистические преимущества — теперь доставка продовольствия до любой точки в Китае возможна в две-три недели, тогда как до запуска объекта этот срок составлял три месяца морской доставки.