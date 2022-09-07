Силовики обыскивают компанию-владельца крупнейшей сети АЗС в Красноярском крае, принадлежащую властям региона

В среду, 7 сентября, стало известно об обысках в офисе владельца крупнейшей в Красноярском крае сети автозаправочных станций — компании «Красноярскнефтепродукт» (КНП), контрольный пакет акций которой принадлежит краевому правительству.

Об оперативных мероприятиях сообщает ТАСС со ссылкой на источник в исполнительной власти региона. С чем они связаны, собеседник информагентства не уточнил.

Контрольный пакет акций КНП – 57,99% принадлежит правительству Красноярского края. В прошлом году региональные власти включили предприятие в прогнозный план приватизации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, этот план утверждён. Конкурс по продаже пакета акций со стартовой стоимостью 2,34 млрд руб. (денежный залог для участия в торгах – 400 млн руб.) должен был состояться в сентябре текущего года, однако приём заявок продлили до конца года.

Как ранее сообщал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, продажа предприятия запланирована с целью модернизации его основного фонда, износ которого, по словам Лапшина, превысил 50%. На эти цели требуется около миллиарда рублей, однако краевые власти не имеют достаточных правовых оснований для столь крупного финансирования, пояснил он.

АО «Красноярскнефтепродукт» обслуживает 200 автозаправочных станций в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. Из них 172 расположены в 41 районе Красноярского края. Генеральный директор предприятия – Борис Золотарёв.