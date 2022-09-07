На OpenBio-2022 в новосибирском Кольцово обсудят реакцию на санкции и изменения в инвестиционном климате

На девятом форуме OpenBio-2022 в новосибирском наукограде Кольцово обсудят влияние санкций и перебоев в поставках на развитие отечественного приборостроения, разработку лекарственных средств и реагентов для исследований, а также поиск финансирования на исследования и изменения в работе инвестиционных фондов. Отраслевой комплекс мероприятий форума пройдёт с 27 по 30 сентября.

Организатор OpenBio-2022 — АНО «Инновационный центр Кольцово» при поддержке администрации наукограда Кольцово и правительства Новосибирской области.

В программе OpenBio-2022 — конференция молодых учёных, выставка достижений биотехнологических компаний и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, разработке лекарств и реагентов, импортозамещению в борьбе с возрастозависимыми заболеваниями, а также противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

По словам организаторов, большое внимание на OpenBio в этом году будет уделено российским разработкам, производству лекарственных препаратов и реагентов, а также перспективам новых методов диагностики и лечения.

На круглом столе «Реактивы для Lifescience» 29 сентября производители, дистрибьюторы и сотрудники лабораторий обсудят тренды развития генетических технологий, проблему нехватки важных реактивов и факторы, которые влияют на их доступность. Они разберутся, почему российские производители не могут обеспечить полную независимость на рынке реактивов, как выбирать аналоги для реагентов, как в ближайшие несколько лет изменится цена на исследования, какие исследования станут доступнее, а какие вообще могут прекратиться.

По словам модератора круглого стола, кандидата химических наук, заведующего лабораторией геномного редактирования ИХБФМ СО РАН Григория Степанова, с проблемами из-за санкций и закрытия границ столкнулись не только исследователи научных институтов или специалисты наукоёмких предприятий, но и обычные люди, которые хотят сдать в лаборатории анализы на те или иные маркеры заболеваний. По мнению учёного, генетические технологии – это основа для разработки диагностических систем, развития ветеринарии, медицинских технологий и аграрно-производственного комплекса.

Круглый стол «Российские разработки для инженерной биологии, биобезопасности и генетических исследований» пройдёт в рамках OpenBio 29 сентября и будет посвящён поиску инвестиций на разработки, обеспечению роста продаж отечественных производителей на российском рынке и возможностям выхода на зарубежные рынки в современных реалиях.

По мнению модератора круглого стола, директора компании «Айвок» Сергея Долгушина, за последние пять лет российские разработчики накопили большой опыт в создании новых приборов, которые не уступают по техническим параметрам продукции ведущих зарубежных вендоров. Эксперт отметил, что раньше внутренний рынок был полностью занят зарубежными компаниями, а теперь он освобождается, однако глобальный процесс замены западного оборудования на российское может занять ещё около пяти лет.

На OpenBio ежегодно обсуждают поиск инвестирования для научных разработок и стартапов с точки зрения не только производителей и исследователей, но и самих инвесторов. Круглый стол «Реалии российского инвестора: эпоха новых возможностей» пройдёт на OpenBio 30 сентября и соберёт экспертов инвестиционного рынка — бизнес-ангелов, экспертов из частных и государственных фондов, инвесторов в области био- и медицинских технологий.

«За последние полгода в инвестиционном климате произошли большие изменения. Наша задача – получить разностороннюю картину от экспертов и понять, как сейчас себя чувствуют инвесторы на российском рынке. Важно разобраться и сравнить, как они повели себя в этих условиях: меняют ли они стратегии поведения, продолжают ли свою деятельность и какие меры им приходится предпринимать для устойчивой работы», – рассказала модератор круглого стола, заместитель исполнительного директора Венчурного фонда Национальной технологической инициативы Елизавета Рождественская.

Принять участие в OpenBio-2022 можно в офлайн и онлайн-формате, для этого необходима регистрация на сайте форума.