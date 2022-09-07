Правоохранители задержали организаторов нарколаборатории под Новосибирском

В Новосибирской области правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории. Организаторов незаконного производства задержали и заключили под стражу.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает региональное УФСБ России, лаборатория по производству наркотического средства мефедрон находилась в частном доме садового общества Тогучинского района, ее организовали трое жителей Новосибирской области.

«Двое наркодилеров занимались непосредственно производством, третий являлся организатором преступной группы и отвечал за систему сбыта. Изготовленный наркотик дилеры планировали распространять через тайниковые «закладки» посредством интернет-магазина», — указано в сообщении.

Правоохранители изъяли из лаборатории 270 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, более 400 граммов подготовленного к сбыту мефедрона, а также оборудование для его производства.

В отношении новосибирцев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой).

Отмечается, что участники группы задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что фигурантами дела стали жители Новосибирской области в возрасте от 33 до 42 лет.

Напомним, в августе в Томской области полицейские задержали жениха и свидетеля после свадебного торжества по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Ранее в Новосибирске суд приговорил к условному сроку бывшую сотрудницу полиции по делу о приобретении наркотиков