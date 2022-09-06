«Будущее Европы» проиллюстрировали кадрами замерзающего Красноярска

В сети появился вирусный ролик с кадрами зимнего Красноярска, который, по замыслу создателей, иллюстрирует проблемы Европы, оставшейся без российского газа. При этом сам город пока так и не газифицировали.

На видео неизвестного автора (его создание приписывают «Газпрому») играет песня «А зима будет большая» под виды зимнего Красноярска, а также кадры остановленного газопровода «Северный поток» и газового факела, сжигающего попутный газ. Судя по подписям в сети, ролик демонстрирует предполагаемое будущее Европы, которая осталась без поставок российского газа. При этом нигде не указано, что на видеозаписи — сибирский город, который не могут газифицировать уже долгое время.

Стоит отметить, что из-за топки углём в Красноярске зачастую приходится вводить «режим чёрного неба» на фоне и без того крайне неблагоприятной экологической обстановки в регионе. Также известно, что сын главы Красноярского края Александра Усса Артём Усс занимается угольным бизнесом и получает государственные контракты.

Видеозапись появилась в том числе на странице вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко. Он подписал ролик словами «Ну вы поняли…»

Видео вызвало возмущение у жителей региона и местных политиков — бывшего вице-мэра Красноярска, политтехнолога Алексея Аксютенко и депутата красноярского горсовета Сергея Шахматова.

«Газа у нас действительно нет и, судя по всему, не будет ещё очень долго. Но зачем Сергей Александрович в очередной раз акцентирует на этом внимание? Подчеркивает, что его не заботит мнение десятков тысяч горожан, которых беспокоит „режим чёрного неба“? Показывает, что ему плевать на то, что люди уезжают из Красноярска по одной причине — экологии?», — написал в соцсетях Алексей Аксютенко.

«Возможно, „Газпром“ и издевается над Евросоюзом — но по-моему, он потешается и над Красноярском, чьи чадящие трубы и „чёрное небо“ над городом на Енисее показаны в ролике», — также написал Сергей Шахматов.

Напомним, что сейчас Красноярск готовится к выборам мэра города, конкурс по отбору кандидатов пройдёт 8 сентября.