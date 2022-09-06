Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, новосибирского горсовета и Совета депутатов Новосибирского района региона обратились с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить YouTube-канал покинувшего страну Сергея Бойко и «принять меры по его заочному осуждению».

Копия заявления, адресованного главе СКР, имеется в распоряжении «Континента Сибирь».

Подписи под документом поставили вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, заместитель председателя Заксобрания региона Наталья Красовская, депутаты Заксобрания Новосибирской области Александр Щербак, Евгений Шаблинский, Роман Казаков, Анастасия Андронова, Дмитрий Курочкин, Игорь Гришунин, Денис Субботин, Сергей Конько, Игорь Умербаев, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, депутаты новосибирского горсовета Игорь Титаренко, Ирина Константинова, Инна Ильиных, Алексей Михайлов, Павел Чернышёв, Ирина Беспечная, Евгений Прохоров, Василий Стрекалов, депутаты Совета депутатов Новосибирского района Александр Лесников, Андрей Ардатов, Ирина Лобанова.

Как говорится в заявлении, публикация видеороликов, которые Сергей Бойко регулярно выставляет в своём YouTube-канале, является «незаконной, противоправной, направленной на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». Также, по мнению подписавшихся, в видеозаписях распространяется фейковая информация, направленная на «участие в несанкционированных митингах, поддержку публичных призывов к совершению экстремистской деятельности и воспрепятствование осуществлению специальной военной операции».

«Считаем крайне важным принять меры по привлечению Сергея Бойко к уголовной ответственности, несмотря на факт его нахождения за пределами территории Российской Федерации, так как его действия фактически могут расцениваться как попытка нанести ущерб безопасности Российского государства и имеют признаки высокой общественной опасности, особенно с учётом того, что он до настоящего момента является лицом, представляющим власть», — говорится в заявлении.

Депутаты попросили проверить YouTube-канал Сергея Бойко и по итогам этих мероприятий принять необходимые меры.

«Также просим принять все меры процессуального характера в целях возможного проведения судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и уклоняется от явки в суд», — подчеркнули депутаты.

Напомним, депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко покинул страну в конце прошлого года, объяснив это чередой уголовных дел в отношении российских депутатов и активистов. Как сообщалось, он уехал в Грецию. Как тогда отмечал спикер горсовета Дмитрий Асанцев, поводов для лишения Бойко мандата пока нет.

В июле этого года уголовное дело было заведено в отношении другого депутата новосибирского горсовета, Хельги Пироговой. С просьбой проверить её запись в соцсетях новосибирские депутаты также обращались к главе СКР Александру Бастрыкину. Известно, что она покинула Россию, уехав в Тбилиси, откуда сообщала, что не планирует отказываться от депутатских полномочий.