Вахтанговскую версию «Войны и мира» новосибирцам покажут по эксклюзивной цене, с поправкой на сезонные нюансы и в сценографии, максимально близкой к «домашней».

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в ноябре 2022 года привезёт в Новосибирск свой самый масштабный проект — пятичасовой спектакль «Война и мир», поставленный Римасом Туминасом. Об этом было сообщено на пресс-конференции, прошедшей 6 сентября в новосибирском пресс-центре информационного агентства ТАСС.

Новосибирской площадкой для этого зрелища станет молодёжный театр «Глобус», чья сцена по геометрии и техническому потенциалу наиболее близка как к крупнейшим московским театрам, так и к физическим атрибутам «большого стиля».

«Война и мир» олицетворяет гранд-эстетику и в литературном оригинале, и в кино. Театр не стал исключением: сценическая транскрипция толстовского романа — самое эпическое зрелище театральной Москвы второй год подряд.

При этом, несмотря на гигантизм, «Война и мир» — самый гастролирующий на сегодня спектакль Вахтанговского театра.

Как сообщил в ходе пресс-конференции и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, гастроли театра по России идут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а в Новосибирске будут интегрированы в культурную программу 85-летнего юбилея Новосибирской области. Любопытно, что предыдущие гастроли театра имени Евгения Вахтангова, проходившие ровно десять лет назад, тоже были вписаны в контекст областного юбилея. И литературный материал тоже был толстовский — вахтанговская трактовка «Анны Карениной».

По словам Юрия Зимнякова, принимающий театр максимально учтёт форматную самобытность спектакля: для удобства новосибирских зрителей датами показа будут три дня ноябрьских выходных — с 4 по 6 ноября, а время выбрано с учётом быстротечных сибирских сумерек.

«Спектакль будет начинаться в 17.00, — подчеркнул Юрий Зимняков. — Несколько раньше, чем принято в столице».

Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина, в свою очередь, отметила, что труппа «Войны и мира» будет полносоставной, а предметно-визуальная среда спектакля полностью идентична его столичной версии — никакого упрощенчества, зачастую характерного для выездных спектаклей, в обещанном зрелище не будет — всё точно так же, как и на родной сцене.

Этого визуального единства театр добивается за счёт использования особых декораций — эквивалентных домашним по объёму и детализации, но сделанных из более легких материалов.

Лёгкой должна быть и цена: по словам Юрия Зимнякова, для Новосибирска с театром имени Вахтангова согласован эксклюзивный ценник — средняя цена билета будет составлять 2 тысячи рублей, для студентов и старших школьников предусмотрено использование Пушкинской карты.

Юрий Зимняков подчеркнул, что подобные условия получили лишь два города гастрольного маршрута — Новосибирск и Кемерово.

«Верхний ценовой предел для этого спектакля составляет 18 тысяч рублей, — пояснил Юрий Зимняков. — Так что 2 тысячи — это, фактически, эксклюзив, зримо выделяющий Новосибирск в гастрольном туре театра».