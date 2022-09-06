Полномасштабный, но легкий: в Новосибирске покажут пятичасовой спектакль «Война и мир» театра Вахтангова

Игорь Смольников
 
"Война и мир". Фото: vakhtangov.ru

Вахтанговскую версию «Войны и мира» новосибирцам покажут по эксклюзивной цене, с поправкой на сезонные нюансы и в сценографии, максимально близкой к «домашней».

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в ноябре 2022 года привезёт в Новосибирск свой самый масштабный проект — пятичасовой спектакль «Война и мир», поставленный Римасом Туминасом. Об этом было сообщено на пресс-конференции, прошедшей 6 сентября в новосибирском пресс-центре информационного агентства ТАСС.

Новосибирской площадкой для этого зрелища станет молодёжный театр «Глобус», чья сцена по геометрии и техническому потенциалу наиболее близка как к крупнейшим московским театрам, так и к физическим атрибутам «большого стиля».

«Война и мир» олицетворяет гранд-эстетику и в литературном оригинале, и в кино. Театр не стал исключением: сценическая транскрипция толстовского романа — самое эпическое зрелище театральной Москвы второй год подряд.

При этом, несмотря на гигантизм, «Война и мир» — самый гастролирующий на сегодня спектакль Вахтанговского театра.

Как сообщил в ходе пресс-конференции и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, гастроли театра по России идут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а в Новосибирске будут интегрированы в культурную программу 85-летнего юбилея Новосибирской области. Любопытно, что предыдущие гастроли театра имени Евгения Вахтангова, проходившие ровно десять лет назад, тоже были вписаны в контекст областного юбилея. И литературный материал тоже был толстовский — вахтанговская трактовка «Анны Карениной».

По словам Юрия Зимнякова, принимающий театр максимально учтёт форматную самобытность спектакля. Фото Михаила Перикова
По словам Юрия Зимнякова, принимающий театр максимально учтёт форматную самобытность спектакля. Фото Михаила Перикова

По словам Юрия Зимнякова, принимающий театр максимально учтёт форматную самобытность спектакля: для удобства новосибирских зрителей датами показа будут три дня ноябрьских выходных — с 4 по 6 ноября, а время выбрано с учётом быстротечных сибирских сумерек.

«Спектакль будет начинаться в 17.00, — подчеркнул Юрий Зимняков. — Несколько раньше, чем принято в столице».

Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина, в свою очередь, отметила, что труппа «Войны и мира» будет полносоставной, а предметно-визуальная среда спектакля полностью идентична его столичной версии — никакого упрощенчества, зачастую характерного для выездных спектаклей, в обещанном зрелище не будет — всё точно так же, как и на родной сцене.

Этого визуального единства театр добивается за счёт использования особых декораций — эквивалентных домашним по объёму и детализации, но сделанных из более легких материалов.

Лёгкой должна быть и цена: по словам Юрия Зимнякова, для Новосибирска с театром имени Вахтангова согласован эксклюзивный ценник — средняя цена билета будет составлять 2 тысячи рублей, для студентов и старших школьников предусмотрено использование Пушкинской карты.

Юрий Зимняков подчеркнул, что подобные условия получили лишь два города гастрольного маршрута — Новосибирск и Кемерово.

«Верхний ценовой предел для этого спектакля составляет 18 тысяч рублей, — пояснил Юрий Зимняков. — Так что 2 тысячи — это, фактически, эксклюзив, зримо выделяющий Новосибирск в гастрольном туре театра».

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