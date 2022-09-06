В Новосибирской области построят крупный элеваторный комплекс в рамках создания зернового коридора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о строительстве элеваторного комплекса оборотом в 500 тысяч тонн в год в Каргатском районе региона. Объект станет частью логистической инфраструктуры для экспорта зерна из России, инвестиции в объёме пять миллиардов рублей возложены на компанию «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК).

Соглашение губернатор подписал с генеральным директором НСЗК Сергеем Пушкиным и генеральным директором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александром Зыряновым на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6 сентября, сообщает правительство региона.

Элеватор единовременного хранения построят в Каргате, его планируемая мощность – 200 тыс. тонн, а годовой оборот – 500 тыс. тонн. Объект станет частью проекта инвестора по возведению логистической инфраструктуры для экспорта зерновой продукции — сети крупных линейных элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Инвестиции в проект составляют 5 млрд руб., эти затраты полностью покрывает инвестор – ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор». На объекте будет создано 120 рабочих мест.

По словам Андрей Травникова, из-за отдалённости портов и погранпереходов к основным рынкам транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей очень велики. Правительство Новосибирской области ведёт активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.

«Один из проектов, который предлагает наш партнёр – это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в ближайшее время открывает так называемый «сухой» терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую Народную Республику», — рассказал на форуме Андрей Травников.

Таким образом, отметил губернатор, выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки их у новосибирских аграриев до отправки напрямую через «сухой» терминал на рынки Китая и других азиатских стран.

По словам генерального директора ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергея Пушкина, за счёт реализуемого компанией механизма «контрактного производства», который подразумевает авансирование и полное технологическое обеспечение производителя, в долгосрочной перспективе планируется нарастить оборот сельхозпродукции от Урала до Дальнего Востока с 27 млн тонн (показатель 2021 года) до 60 млн тонн. Руководитель компании отметил, что в Новосибирской области работает дочерняя компания НСЗК — «Производственно-экспортная компания «ЭПТ».

Как отметил при подписании соглашения глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, в выборе площадки для размещения объекта сыграла роль близость к железнодорожной инфраструктуре. Он сообщил, что в ближайшее время планируется оформить земельный участок для строительства площадью порядка 40 га, а также подвести к нему инфраструктуру.

По данным областного правительства, в 2021 году в Новосибирской области было произведено более 3,3 млн тонн зерна, из них 780 тыс. тонн отправлено на экспорт в Казахстан, КНР, Монголию, Латвию, Киргизию, Беларусь, Азербайджан, Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литву, Турцию, Японию, Туркменистан, Великобританию, Чехию, Польшу и Малайзию.

Напомним, что на прошлой неделе полпред президента России в СФО Анатолий Серышев заявил о необходимости расширения рынка сбыта сибирской сельхозпродукции.