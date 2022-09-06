Новое кафе появится на берегу Оби вблизи Бугринского моста в Новосибирске

В Новосибирске запланировано строительство нового кафе рядом с парком культуры и отдыха «Бугринская роща». Возведением объекта займется компания, учредитель которой ранее был связан с совладельцем розничной торговой сети «Мария-Ра».

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство зданий кафе в Кировском районе города. Соответствующая информация размещена на муниципальном портале Новосибирска, уточняется, что застройщиком выступает ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К».

В настоящий момент городские власти не опубликовали ссылку на разрешение с подробными данными об объекте строительства, однако на сайте указан кадастровый номер земельного участка, на котором разместят кафе.

По данным сайта «Роскадастр», земельный участок с кадастровым номером 54:35:052885:33 имеет площадь более 4,2 тыс. кв.м., он находится на берегу реки Оби вблизи парка культуры и отдыха «Бугринская роща» и Бугринского моста. Кадастровая стоимость участка достигает 13,5 млн рублей.

На сайте Rusprofile указано, что ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К» зарегистрировано в 2008 году, генеральным директором и учредителем компании выступает Алексей Половников. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Отмечается, что до 2019 года Алексей Половников являлся руководителем компаний «Бриз» и «Крона», директором которых в настоящее время числится Александр Ракшин — основатель и соучредитель сибирской розничной торговой сети «Мария-Ра». Известно, что Половников до августа 2020 года также выступал руководителем ООО «Центральный парковочный комплекс», соучредителем которого является компания семьи Ракшина «Центральная – Альфа».

Ранее Половников также являлся руководителем строительных компаний «Строй-Н» и «Сибстрой». В числе соучредителей первой организации (по 5% доли) находятся Степан Сафонкин и Андрей Пак — тезки депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области.

Стоит добавить, что осенью 2021 года жители жилого комплекса «Спектр» в наукограде Кольцово обратились в администрации рабочего поселка с просьбой остановить строительство магазина вблизи ЖК и оставить участок в прежнем виде, сохранив зеленую зону на части земли. Правообладателем участка являлось ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К». Документы опубликованы в группе «Сохраним лес в Кольцово» в соцсети «ВКонтакте».