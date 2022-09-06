Сбер продолжает переводить банкоматы на собственную операционную систему

Сбер сообщил о том, что готов перевести до конца года не менее 90% своей сети банкоматов на операционную систему на базе Linux. Об этом сообщил на Восточном экономическом форум первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Запуск первых в России банкоматов на Linux — значимое событие для всей банковской индустрии: своим примером мы показываем, что перевод банкоматов на отечественное программное обеспечение возможен — заявил Александр Ведяхин. — Его использование позволит избежать зависимости от иностранных вендоров, при этом сохранить высокое качество сервиса. Для Сбера обеспечение непрерывной деятельности и безопасности систем является одним из приоритетов, ведь ежемесячно в наших банкоматах обслуживается более 40% населения страны».

Ранее в 2022 году Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.