Квартира-офис в «скандальном» доме выставлена на продажу в Новосибирске

В Новосибирске выставили продажу двухкомнатную квартиру, которая позиционируется как «квартира-кабинет». Она расположена в клубном доме на Октябрьской, вокруг которого несколько лет назад разгорелся «земельный» скандал.

Двухкомнатная квартира в центре Новосибирска выставлена на продажу за 35 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте N1.ru, дата его последнего обновления – 5 сентября.

Помещения находятся в клубном доме по улице Октябрьская, 7/1. Как следует из объявления, в квартире выполнен ремонт из материалов премиум-класса, есть мебель, в том числе бильярдный стол, бытовая техника, а также сауна.

Продавец подчёркивает, что жилище является «квартирой-кабинетом», то имеет «встроенный» офис.

«Квартира-кабинет подходит как для проживания и уединённого отдыха, так и для скрытого от посторонних глас офиса», — говорится в объявлении.

Как отмечает НГС, помещения семиэтажного клубного дома на 22 квартиры на Октябрьской, 7/1 изначально предназначались для гостиницы. В 2015 году департамент имущественных отношений правительства Новосибирской области пытался через суд заставить застройщика – ЗАО «Корпорация Транс-Блок» (на тот момент компанией руководил новосибирский предприниматель Вольдемар Басалаев) освободить земельный участок — по мнению региональных властей, здание было построено самовольно. Однако дом по-прежнему не снесён, более того, в нём продаются квартиры. Кроме того, на его территории расположился броский особняк.

Напомним, в начале года в Новосибирске продавали квартиру, оформленную в античном стиле.