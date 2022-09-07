Популярная пиццерия из «Европейского берега» откроет 4 аналогичных заведения в разных районах Новосибирска

Как стало известно «Континенту Сибирь», основатель пиццерии «Бонжорно» и заведения японской кухни Filadelfia Антон Дергилев намерен масштабировать каждый из этих проектов и сформировать сеть. На сегодня оба заведения располагаются в микрорайоне «Европейский берег» компании Брусника, однако до конца года запланировано к запуску более 6 новых заведений в разных районах Новосибирска.

Первая семейная пиццерия под брендом «Бонжорно» была открыта Антоном Дергилевым и его супругой Юлией в микрорайоне «Европейский берег» осенью 2020 года. Заведение специализируется на приготовлении римской пиццы. В меню можно найти более 15 разных видов «больших пицц» (от 540 руб до 720 руб) – от «Маргариты» до «Том Ям». Как рассказали «Континенту Сибирь» несколько жителей микрорайона, «Бонжорно» пользуется популярностью, в том числе за счет своей близости к набережной. В основном посетители заведения берут пиццу с собой или пользуются услугами доставки.

В середине июня 2022 года Антон Дергилев запустил вместе с партнером новое заведение Filadelfia, которое также расположилось в микрорайоне «Европейский берег», но уже в другой его части. В меню этого заведения можно найти многочисленные роллы (от 150 до 720 руб), вок (от 300 до 490 руб), супы и закуски.

Как следует из объявления о поиске персонала, размещенного Антоном Дергилевым в одной из профильных групп в ТГ, бизнесмен намерен масштабировать каждый из этих проектов и сформировать сеть. Как сообщил Антон Дергилев «Континенту Сибирь», в ближайшее время планируется запуск «Бонжорно» и Filadelfia в ЖК «Онега» группы компаний «Стрижи» в Заельцовском районе города. Также Filadelfia будет открыта в Центральном парке. До конца года планируется также запуск «Бонжорно» в центре Новосибирска, в Краснообске и Академгородке. В свою очередь Filadelfia должна появиться в Краснообске.

Предпринимателя не пугает текущий уровень конкуренции в сегменте заведений японской и итальянской кухни, а также то, что «Бонжорно» и Filadelfia являются новыми брендами для новосибирцев, проживающих за пределами «Европейского берега». Он отмечает, что во-первых, у его заведений своя целевая аудитория, во-вторых, речь преимущественно идет об открытии заведений в жилых комплексах в спальных районах города.

Напомним, что 5 сентября стало известно, что в Новосибирске откроются 10-15 кофеен новой местной сети. Также появилась официальная информация о том, что откроется на месте клуба «Рок Сити» в центре Новосибирска.