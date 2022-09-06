Президент и санкции укрепляют рейтинги губернаторов

АПЭК рассказал об уровне влияния глав российских регионов. В сильнейшей группе удержался один из руководителей территорий СФО.

«Агентство политических и экономических коммуникаций» обновило рейтинг влияния глав субъектов РФ. В Сибирском федеральном округе сильнейшие позиции сохраняет только губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Руководитель Иркутской области Игорь Кобзев опускается в среднюю группу (с 15-го на 21-е место). Авторы доклада полагают, что по его рейтингу могло ударить заявление полпреда президента в СФО Анатолия Серышева о рисках срыва ввода 6 детских садов перед новым учебным годом.

Помимо Кобзева, во второй группе влияния находятся главы Красноярского и Алтайского края — Александр Усс и Виктор Томенко. После обрушени я стены многоэтажного жилого дома в Омске , глава региона Александр Бурков опустился в списке АПЭК с 44 на 50-е место, удержавшись в средней группе влияния.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «вырос» на 7 пунктов (32 строчка). Генеральный директор АПЭК член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» укрепление позиций Травникова объяснил «внешними факторами»: « Поездка в ЛНР и ДНР и включение в канадский санкционный список . Это очевидные свидетельства его глубокой интегрированности в правящую элиту», — подчеркнул политолог.

Эксперты АПЭК предсказывают активизацию внутриэлитных конфликтов накануне выборов 2023 года. В повестке приближающейся губернаторской кампании живут Красноярский край, Новосибирская и Омская области. Уже этой осенью в регионах может вырасти интенсивность элитных и медийных атак против глав, считают участники исследования АПЭК. Кроме того, аналитики обращают внимание на усиление волны прогнозов о неустойчивости позиций руководства некоторых муниципалитетов. В частности, они именуют Новосибирск «проблемной точкой», в том числе в связи с уголовным делом о клевете , в котором фигурирует имя вице-мэра Артёма Скатова.

В последней группе по уровню влияния, в версии АПЭК, находятся главы Республики Алтай, Тывы, Хакасии — Олег Хорохордин, Владислав Ховалыг и Валентин Коновалов. В той же, нижней, секции и назначенный в мае 2022 исполняющим обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Но рабочая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным помогла ему укрепить позиции (с 65-го на 59-е место).