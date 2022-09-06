Новая школа на 1100 мест появится в Октябрьском районе Новосибирска

В рамках реализации «Народной программы» партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Новосибирска состоялось выездное совещание на площадке строительства новой школы на 1100 мест. Депутаты, подрядчики и общественники провели осмотр объекта, а также ознакомились с ходом строительных работ, обсудив возможные проблемы, потенциальные риски и вопросы по школе.

Новая школа появится на улице Пролетарская, рядом со строящейся сейчас поликлиникой — еще одним важным социальным объектом в Октябрьском районе для жителей Ключ-Камышинского плато. Сейчас школа только на стадии строительства, ее завершение намечено на август 2023 года. На территории площадью 25 тысяч квадратных метров уже снесены зеленые насаждения, установлено видеонаблюдение, ведутся работы по устройству временных дорог и выносу инженерных коммуникаций.

По словам директора школы № 155 Александра Дмитриева, предполагается, что это будет филиал, второй корпус школы № 155.

«В декабре 2017 года мы получили новую школу, которая по проекту была рассчитана на 750 мест. Однако уже на сегодня она переполнена более чем в два раза. Сейчас там учатся 1836 школьников, работают 98 педагогов, а в новом учебном году набрано семь первых классов. Дети учатся в две смены, и второе здание для нас сейчас очень актуально, поскольку жилмассив активно застраивается и разрастается», — поделился в ходе выездного совещания 2 сентября Александр Дмитриев, добавив, что в новой школе будет все, что требуется для полноценных занятий: два спортивных зала, направления художественно-эстетического цикла, рукоделие, а также технические направления: робототехника и программирование.

Представитель министерства образования Новосибирской области, консультант управления материальных ресурсов Сергей Шарф рассказал, что в городе приступили к строительству шести школ, которое будет вестись параллельно: одна из них как раз на улице Пролетарская. «Еще одна находится в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной, остальные — на левом берегу Новосибирска в Ленинском и Кировском районах города на улицах Виктора Шевелева, Николая Сотникова, Большая и Спортивная. Все школы будут построены в рамках концессионных соглашений, и концессионер у всех один, а застройщики, субподрядные организации будут разные. Этот участок под школу был выбран, поскольку он по строительному планированию относится именно к застройке объектами образования и соответствует всем требованиям федерального законодательства. В конце декабря прошлого года было заключено концессионное соглашение на строительство данного объекта с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» (г. Москва). В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, скоро на участок заедет техника. Все подготовительные работы подрядчиком уже проведены: территория огорожена, частично ведутся работы по выносу коммуникаций, которые проходят по данному участку. Сам проект школы сейчас проходит экспертизу, и после положительного заключения, которое планируем получить в сентябре-октябре текущего года, приступим непосредственно к возведению объекта. При строительстве планируется использовать технологию сборного каркаса, то есть это будет модульное здание. Это современная технология, которая используется не только в Новосибирске, но и по России: в Перми, Нижнем Новгороде, — уточнил Сергей Шарф. — Сейчас концессионер ведет работы по закупке строительных материалов и оборудования для новой школы».

Он также добавил, что из гипотетических рисков на сегодняшний день можно ожидать увеличения срока строительства и ввода в эксплуатацию в связи с изменениями, которые могут быть внесены в сам проект.

Вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Евгений Яковенко напомнил, что строительство новых школ — одно из направлений «Народной программы» партии «Единая Россия», которое сейчас активно реализуется. «На Ключ-Камышинском плато у нас все три школы, что имеются в округе, перегружены, и новый объект, планируемый к строительству, — это очень приятная для нас всех, включая жителей, новость. Здесь планируется использовать новую технологию строительства модульного типа, что должно положительно повлиять на сроки сдачи объекта. Считаю, это наше партийное достижение, поскольку у нас накопилось очень много социально значимых вопросов, которые не решались много лет, но сейчас они решаются с помощью «Народной программы»: вошли в планы, бюджет и имеют уже конкретные сроки реализации», — отметил депутат, добавив, что новую школу построят с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), и партия «Единая Россия» совместно с жителями будет сопровождать и контролировать весь процесс строительства до его завершения.

Новую школу с нетерпением ждут и жители Ключ-Камышинского плато. Так, местная жительница Ольга Голубева поделилась, что ее внук в этом году пошел в 3-й класс в школу № 155, и уже сейчас видно, что она переполнена. «В нашу школу едут с улиц Выборная, Пролетарская, из-за чего в ней большая наполняемость, и мы все с нетерпением будем ждать новую школу, которая позволит хоть немного разгрузить старое здание», — добавила сибирячка.

«Народная программа» «Единой России» принята 24 августа 2021 года. В ее формировании приняли участие более 2 млн россиян. Программа включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Полностью выполнено более 70 положений. В рамках концессии с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» планируется построить шесть новых школ на 5775 мест на улицах Виктора Шевелева, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большая, Спортивная и Пролетарская. Срок реализации проекта — 15 лет, которые включают в себя полтора года строительства и 13,5 года эксплуатации. Построенные здания образовательных учреждений будут переданы в областную собственность, а до завершения оплаты строения будут находиться в оперативном управлении концессионера. Срок действия соглашения — до 2036 года. Общий объем инвестиций — 8,308 млрд рублей. Областной бюджет вложит 107 млн рублей, федеральный — 2,5 млрд. И чуть менее 5,72 млрд — частные инвестиции. Последние состоят из кредита (ставка по кредиту установлена постановлением правительства РФ) и собственного капитала инвестора. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит почти 5,9 млрд рублей, из областного — почти 8,78 млрд. Средняя нагрузка на областной бюджет в течение срока концессии составляет 627 млн рублей в год.