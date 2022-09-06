Суд начал рассматривать дело о мошенничестве депутата новосибирского Заксобрания

В Новосибирске суд огласил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении депутата регионального Заксобрания Глеба Поповцева. Парламентария обвиняют в хищении более 800 тысяч рублей при фиктивном трудоустройстве.

В Новосибирской области начато рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания региона Глеба Поповцева. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария стало известно в середине ноября 2021 года. Его задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), после чего назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. В конце мая текущего года депутата отпустили из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

По данным предварительного следствия, парламентарий, использую свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство человека на должность помощника депутата Заксобрания Новосибирской области. При этом указанная сотрудница своих обязанностей по факту не выполняла.

«При этом, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Законодательного собрания Новосибирской области, Глеб Поповцев предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций, создавая видимость учета соблюдения им режима труда и отдыха», — сообщили в пресс-службе суда.

Зарплата помощника депутата поступала на счет сотрудницы в полном объеме, при этом банковская карта, на которую начислялись средства, была вместе с паролем передала парламентарию. Как сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в результате неправомерных действий обвиняемым похищены денежные средства Заксобрания Новосибирской области на сумму более 800 тыс. рублей. В пресс-службе суда уточнили, что на счета сотрудницы были перечислены средства в размере свыше 844 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска, 6 сентября в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств по делу. «Для вызова в судебное заседание представителя потерпевшей и свидетелей, судебное заседание отложено на 26.09.2022 г.», — сообщили в пресс-службе суда.