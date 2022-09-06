Новосибирские дизайнеры представят свое искусство в «Подземке»

В лофт-парке «Подземка» в Новосибирске с 7 по 9 сентября состоится выставка «Дизайн без границ», которая объединит всех специалистов в области творчества и искусства. Выставка пройдет при поддержке Новосибирского областного отделения общественной организации «Опора России».

Участие в выставке «Дизайн без границ» примут предприниматели, специализирующиеся в сфере дизайна. Они представят свои работы и проекты. У гостей выставки будет возможности приобрести понравившиеся произведения дизайнерского искусства, пообщаться с авторами, приобрести изделия народного творчества, а также принять участие в мастер-классах и мероприятиях, сопровождающих выставку.

«Новосибирское областное отделение «Опора России» уже не первый год поддерживает предпринимателей в сфере дизайна в рамках выставки «Дизайн без границ» — эта площадка, которая в одном пространстве размещает таланты России, – прокомментировал «Континенту Сибирь» руководитель новосибирского отделения организации Игорь Салов. – Это незаурядное событие в культурной жизни Сибири, которое одновременно является деловой площадкой для общения и обмена опытом специалистов в области творчества и искусства, благодаря которому рождаются новые идеи и проекты».

В программе «Дизайна без границ» выставки лучших отечественных производителей товаров для создания интерьера, новейшие концепции интерьера (коллаборации идей дизайнеров и отечественных компаний-поставщиков). Также пройдет Форум креативных индустрий, на котором можно будет послушать лекции от топовых практикующих дизайнеров интерьеров, художников, декораторов и владельцев успешного бизнеса. И конечно, Fashion показ – показ, на котором, по словам организаторов, десятки дизайнеров-модельеров представят свои коллекции, созданные согласно самым актуальным трендам этого года.

Выставка пройдёт с 7 по 9 сентября 2022 года в лофт-парке «ПОДЗЕМКА», г. Новосибирск с 11.00 до 19.00.