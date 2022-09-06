Берега Телецкого озера привлекли летом на треть больше туристов чем год назад, став самым популярным среди летних маршрутов по «русскому Тибету». К такому выводу пришла МТС на основе Big Data. Далее следуют Белуха и Акташ.

В этом году интерес туристов сместился с таких традиционно популярных туристическим мест, как Чемал и Манжерок, в сторону более удаленных и сложных маршрутов. Горы и озера стали новой точной притяжения путешественников в летнем сезоне 2022 года. Этим летом главным центром притяжения для туристов стало Телецкое озеро, где по сравнению с летом прошлого года число посетителей выросло на четверть. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться водой поразительной чистоты и нетронутой природой вокруг. Такие выводы сделала компания МТС, проанализировавшая с помощью Big Data туристические потоки Горного Алтая в период с 1 июня по 31 августа 2022 года и сравнив полученные данные с тем же периодом прошлого года.

Для анализа учитывались данные интернет-трафика, а также голосового трафика за июнь — август 2021 года в сравнении с данными июня — августа 2022 года.

«За последний год мы продолжили улучшать качество связи в туристических локациях Горного Алтая, в том числе в удаленных Кош-Агачском и Усть-Коксинском районах. В этих местах в сезон бывает особенно много туристов не только из Горного Алтая и соседних регионов, но и жителей Москвы, Урала, юга России, — прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — Особое внимание мы уделили в этом году социальным проектам, которые помогают рассказать об уникальности Алтая туристам и жителям региона. Всех гостей республики встречает смс-приветствие со ссылкой на виртуальный путеводитель по Горному Алтаю. Также мы запустили бесплатную аудиоэкскурсию по Чуйскому тракту – главной дороге нашего региона. Это стало подарком всем путешественникам к 100 летнему юбилею легендарной трассы».

По итогам исследования стало известно, что кроме Телецкого озера, ощутимый рост турпотока показали ещё две локации региона. Самая высокая вершина Алтая гора Белуха – туристический трафик на маршруте восхождения вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. И Акташский ретранслятор – уникальная видовая площадка на горе, сюда в поисках лучшего вида на Алтае приехало на 20 процентов больше туристов по сравнению с летом прошлого года Название месту дал ретранслятор – радиовышка, которая установлена на площадке, на высоте 3038 метров.

Согласно «большим данным» МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы от 35-44 лет, около 20% турпотока пришлось на путешественников от 25 до 34 лет. В среднем гости проводили в республике 4-5 дней и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле.