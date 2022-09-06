Действие налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной, бытовой сферах деятельности, и применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения в Новосибирской области продлят до 31 декабря 2024 года.

Соответствующие изменения в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения поддержаны правительством региона на очередном заседании 5 сентября, с целью оказания дальнейшей помощи вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и развития сферы малого и среднего бизнеса.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, налоговые каникулы вводятся для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения как в виде доходов, так и в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и применяется в течение 2 лет.

Накануне, напомним, Андрей Гончаров предложил предоставить такие каникулы всем предпринимателям, осуществляющим деятельность по ОКВЭД 55, то есть предоставляющих места для временного проживания. По его словам, введение налоговых каникул для ИП должно стимулировать увеличение количества хозяйствующих субъектов в данной отрасли за счет вывода их из теневого сектора, а также создания новых объектов в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области».

По данным минпромторга, в 2021 году налоговыми каникулами воспользовалось свыше 1,2 тысяч индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Новосибирской области. 718 из них применяют патентную систему налогообложения, 491 – упрощенную.